Martes 16.06.2020 - Última actualización - 10:40

10:39

Alex Campbell Diputado bonaerense contrajo coronavirus

El diputado bonaerense de Juntos por el Cambio Alex Campbell contrajo coronavirus y permanecerá en su casa cumpliendo con el aislamiento domiciliario.



"Acabo de recibir la noticia de que mi hisopado dio positivo coronavirus. Me encuentro bien, estoy en mi casa junto a mi familia y voy a seguir trabajando desde acá, cumpliendo los protocolos que me indicaron los médicos. Por favor cuídense todos, y cuiden a sus familias", contó el ex funcionario de la gobernadora María Eugenia Vidal.

El dirigente del PRO había estado en contacto con colaboradores del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien la semana pasada dio positivo de coronavirus.

En declaraciones periodísticas, Campbell contó que tiene "sólo cansancio y algunos dolores corporales", aunque advirtió que es asmático.

"Lo primero que hice fue avisar a la gente con la que estuve en contacto, mantuvimos reuniones con algunos diputados en la Cámara el día jueves y viernes", remarcó el ex secretario de Asuntos Municipales de Vidal al hacer referencia a la posibilidad de que se produzca un brote de coronavirus en la Legislatura bonaerense.

Y concluyó: "A pesar de las medidas, estamos todos expuestos".

Con información de NA