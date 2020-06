https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 16.06.2020

12:00

Lo que pasó, minuto a minuto Se cumple un año del apagón nacional: cronología de lo sucedido

El apagón que dejó sin luz a toda la Argentina el domingo 16 de junio de 2019 tuvo como inicio de la crisis la ya famosa Torre 412, un punto de la línea de 500 kv del corredor eléctrico Litoral, que había salido de servicio dos meses antes y que no fue debidamente reconfigurada en el diseño de la red, para permitir el control inteligente de una eventualidad como la que ocurrió.





En esa línea que cruza el Río Paraná y une las localidades de Colonia Elía (Entre Ríos) y Campana (Buenos Aires), la Torre 412 ya presentaba inconvenientes desde 2015 debido a que el agua erosionaba su base y debía ser reubicada, tareas que se iniciaron el 18 de abril de 2019.





Esa interrupción obligó a realizar un by pass con la línea paralela Colonia Elía-Belgrano y ese nuevo esquema debía ser acompañado por la reconfiguración del sistema de Desconexión Automática de Generación (DGA), que hubiera permitido reducir a un 40% el impacto del incidente del 16 de junio en todo el sistema.





Los informes realizados desde el apagón para determinar responsabilidades que aún no recibieron las sanciones administrativas, coincidieron en que la siguiente fue la secuencia de fallas durante 30 segundos que alcanzaron para dejar dejar a todo el país sin luz.

Cronología de lo sucedido





07:06:24 Se produce la primera falla a raíz de un cortocircuito monofásico en la línea de alta tensión que va de Colonia Elía a Belgrano. Esto genera un desenganche y caída de demanda considerados un evento normal para cualquier sistema, ya que ocurren medio centenar de estos episodios al año.







07:06:25 La segunda falla se registra en la Desconexión Automática de Generación (DAG) por 1.200 Mw, y determina que la señal de alerta de la falla inicial no llega a los generadores y provoca un exceso de generación.







07:06:26 El tercer episodio es la pérdida de sincronismo en las generadoras de Yacyretá y Salto Grande respecto del sistema nacional (SADI), por la falta de puesta en marcha del mecanismo de DAG.







07:06:26 Para aislar, se separa a Yacyretá, Salto Grande, Misiones y Uruguay del Sistema Interconectado, y esto deriva en una pérdida de 3.200 Mw de la generación. Aumenta el desbalance y cae la frecuencia del sistema.







07:06:24-30 Se identifica que las distribuidores no reaccionan automáticamente, y no generan el alivio de carga por subfrecuencia.







07:06:30-36 Se producen desenganches prematuros de la oferta eléctrica (central Nuclear Embalse + centrales térmicas) por esa subfrecuencia.







07:06:30-53 El sistema nacional queda desbalanceado y fuera de rango operativo durante unos 23 segundos, en los cuales parte de los generadores se desconectan por la actuación indebida de sus protecciones.







07:06:54 Se concretan los desenganches de máquinas para protección, y en consecuencia hay cortes totales en el SADI. Esto provoca como resultado el apagón a nivel nacional.