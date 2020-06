David Guetta, Steve Aoki y Martin Garrix, principales figuras del Tomorrowland digital

David Guetta, Steve Aoki, Martin Garrix, Tiësto y Armin Van Buuren aparecen entre las principales figuras que el 25 y 26 de julio animarán la primera edición por streaming del Tomorrowland, el festival de música electrónica más importante del mundo.

La cita, que será transmitida por el sitio web oficial del festival, sustituirá al tradicional encuentro musical realizado en Bélgica, que este año debió cancelarse por la pandemia de coronavirus.

Welcome to our new home, where the People of Tomorrow from all over the world will unite as one. Together with these amazing artists. pic.twitter.com/ArKCemAohv

Bajo el nombre de "Tomorrowland Around the World", esta versión digital reunirá a unos 60 nombres de entre los más importantes del género, en unos ocho escenarios temáticos, según consigna la agencia DPA.

Behold the magnificent artists who will welcome you to our new home… Prepare for an unseen adventure at Tomorrowland Around the World. Some special performances will be added soon. Tickets go on sale this Thursday at 15:00 CEST. pic.twitter.com/d5wz8bMfhq