"El futbolista prefiere jugar en Defensa antes que en Colón"

El ex técnico sabalero señaló que “los jugadores se quieren quedar en Buenos Aires porque tienen más repercusión” y admitió que “estando en cuartos de final de la Sudamericana, con Colón, me costó reforzar el equipo. Ahí fue cuando lo perdí a Cristian Lema y pudimos traer a Aliendro y a Lértora porque me conocían, ya los había dirigido”.

Pablo Lavallén habló en un instagram live con el colega Rodrigo Rosetti y más allá de un par de anécdotas que contó y que tuvieron como protagonistas a Ricardo Lavolpe y Marcelo Bielsa, volvió a referirse a su paso por Colón, pero esta vez desde el lugar de las dificultades que se deben afrontar para el armado de un plantel cuando se dirige a un equipo del interior del país.

En primera instancia, Lavallén admitió que la primera cancha de fútbol que conoció fue la de San Lorenzo y contó un hecho muy particular que se dio el día de su debut en River. “Me tocó debutar con mi viejo en la popular de enfrente. Yo iba a la cancha de San Lorenzo, porque mi viejo era fanático de San Lorenzo. A los 4 años ya me llevaba a la cancha, pero a los 6 empecé a jugar en River, así que dejé de ir a la cancha de San Lorenzo. Y debuté en un River-San Lorenzo, justamente, con mi papá en la tribuna de enfrente, una cosa muy rara. Era el año 1991, había llegado Ramón Díaz de Italia en ese entonces y concentraba con él. Imagináte que ni hablaba en la habitación. También con el Pipa Higuaín, porque la costumbre era esa, que los pibes concentren con los grandes”.



Luego, reflotó algunas anécdotas de su paso por el fútbol mexicano. Una de ellas fue cuando lo dirigió Lavolpe: “Ricardo es como se lo vé, un tipo transparente, que se vuelve loco adentro de la cancha. El venía de un paso por Atlante, donde salió campeón y después por América. Ahí, se peleó con todos: con los jugadores, los dirigentes, con todos. En uno de los primeros entrenamientos, estábamos haciendo fútbol y él detiene la acción de juego y me grita: ‘Lavallén, tenés los pies redondos, ¿cómo hiciste para jugar cinco años en la primera de River?’. Me quedé muy caliente. Me dije ‘cuando este tipo venga, le meto una piña y me vuelvo a la Argentina’. Terminó la práctica y yo venía muy caliente todavía, pero veía que andaba por atrás mío. Por dentro mío pensé: si me dice algo, le meto un piñón. Resulta que me abraza de atrás y ahí nomás me invita a comer. Este está loco, ¿me humilló y ahora me invita a comer?. Está loco, pensé. Le fui tomando la mano de a poco”.

Sobre Marcelo Bielsa, dijo que “un día fue a mi casa, atendió mi señora pero no quiso entrar, duró 45 minutos la charla en la calle, me tiraba conceptos y no lo podía seguir, en un momento me perdí, te lo juro que me perdí. Cuando terminó de hablar, no sabía qué responderle, era tanto lo que me había dicho que no sabía qué decirle. ‘Marcelo, pase a tomar un café’, atiné. Me dio la mano y se fue. Después estuve varios días intentando descifrar lo que me había querído decir. Esa fue una de las pocas charlas largas que tuve con Marcelo. Otra fue una vez en su departamento, también en Guadalajara, estaban Darío Franco, Claudio Vivas y Gustavo Dezotti. Ese día lo ví reirse como nunca. Inimaginable, contaba anécdotas, chistes, no podía ser la misma persona. El mote de ‘loco’ le queda bárbaro”.

Sobre las dificultades que encontró al dirigir en ciudades del interior del país, fue muy concreto: “Me tocó dirigir equipos de provincia. Nadie quiere ir a jugar a San Juan, en Tucumán pasa algo parecido. Cuando llegamos a Atlético no pudimos incorporar y se nos fueron Pablo Cáceres y Lucas Villalba, perdimos dos jugadores en un plantel corto y con doble competencia. Ahí no pude darle la forma que le dí a San Martín de San Juan. Cuando fui a Córdoba, tampoco querían venir. Y cuando fui a Santa Fe, pensé que podía ser distinto, porque la distancia con Buenos Aires no es grande. Pero entre jugar en Colón, con Sudamericana, o ir a Defensa y Justicia, el jugador se va a Defensa. Entre Newell’s, que juega Sudamericana y Arsenal, se va a Arsenal. Por eso se dice que a los clubes de provincia no los valoran. Hace dos temporadas nadie hablaba de Godoy Cruz subcampeón, pero sí pasó con Defensa y Justicia. Acá en Buenos Aires todos hablaban maravillas de Defensa subcampeón, porque lo veían seguido y le daban importancia. Una trascendencia que a los del interior no le dan”.



Luego, Lavallén siguió hablando sobre ese tema y se metió de lleno en lo que fue el armado del plantel sabalero cuando pudo reforzarlo, al término de la Superliga 2018-2019, cuando ya había iniciado la participación en la Sudamericana. “Los jugadores que nacieron en las provincias y se fueron a Buenos Aires, vuelven a la provincia cuando ya son grandes. En Colón, cuando tuvimos que renovar el plantel, habíamos pasado a Municipal y a River de Uruguay, estábamos en cuartos de final de la Sudamericana y nos tocaba Argentinos Juniors. Y nos costó contratar. Traje a Lértora y Aliendro, que vinieron porque me conocían, los había tenido en Belgrano y Atlético Tucumán. Con Lértora peleamos con el representante porque se lo querían llevar a Newell’s. Lo perdí a Cristian Lema, lo llamé a Portugal y después al sur, donde vivía y al final se terminó yendo a Newell’s. La primera opción es imposible, la segunda es muy difícil y casi siempre terminás trayendo la tercera opción”.



Insistiendo sobre esta visión, Lavallén señaló que “el jugador del interior quiere jugar en los equipos de capital o en Europa. Es la mano del entrenador, que lo puede conocer y lo seduce y que puede tocer la decisión a favor del club del interior. Hoy, por ejemplo, es un poco más seductor ir a Atlético Tucumán porque viene jugando copas. En Buenos Aires tiene más trascendencia lo que hace”.



Lavallén nunca dirigió en Buenos Aires. “No sé cómo es dirigir en Buenos Aires, porque siempre dirigí en el interior. En Tucumán se dio que jugábamos Libertadores con Atlético y San Martín estaba en la B. En Santa Fe pasa lo mismo. No teníamos tanta prensa en los predios como puede haber en Buenos Aires. En Santa Fe me encontré con una prensa muy localista y que no tenía una buena relación con el club. Un día se dijo que yo me había agarrado a piñas con Celis y con Ortiz. Pueblo chico, infierno grande. En una radio de provincia podés tirar cualquier ‘verdura’ porque nadie la va a levantar. Eso hace que, a veces, las relaciones entre los clubes y la prensa no sean buenas. En Buenos Aires es diferente, porque la repercusión es muy grande y hay que cuidarse mucho de lo que se dice”.



En el final, contó la anécdota de lo que hizo cuando dejó el fútbol. “Cuando me retiré, puse un kiosco con mi viejo. Lo tenía en Las Cañitas, un barrio ‘cheto’ de Buenos Aires. Estaba abierto casi las 24 horas, un día al mediodía estaba atrás del mostrador y entran Leo Rodríguez y el Cholo Simeone. Leo me pidió cigarrillos y ni miró, fue al fondo del kiosco a buscar algo más y cuando volvió, yo le puse los cigarrillos arriba de la mesita y me miró para pagarme. ‘¿Qué hacés acá, Pablo?’, me dijo. No podía creerlo. Fue un año y la verdad es que me hizo bien, porque me ayudó a apagar la locura que tenemos los futbolistas cuando nos retiramos”.