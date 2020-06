https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 16.06.2020 - Última actualización - 13:43

13:40

Dura frase de Oscar Sabino Regenhardt El "Choclo" dice que es Spahn el que no lo quiere

Sin dudas, el “Choclo” Oscar Sabino Regenhardt logró una sinergia total con los hinchas y socios de Unión en sus épocas de gloria. Imposible olvidar su color de pelo brillando en esa foto del Subcampeón Nacional 1979 en la cancha de River, luego del 0-0 que no logró cambiar el curso del 1 a 1 con gol de visitante doble en Santa Fe.



Además, luego de varios años oficiales con la rojiblanca a bastones, fue transferido de manera internacional —en el inicio de la década del ‘80— al Málaga de España, donde se quedó un para de temporadas para luego tener su segunda etapa (mediados de los ‘80) con la camiseta del Tate.



Una vez que “colgó los botines”, se dedicó a la dirección técnica desde el punto de vista formativo: una “vida” entera en Boca Juniors y varios años también en Patronato de Paraná.



En Boca, por ejemplo, el “Choclo” recibió reconocimientos a granel: quedó como coordinador de las divisiones inferiores y hasta llegó a dirigir la reserva del Xeneize en AFA.



En este tiempo de pandemia y reflexión, el “Choclo” dialogó con los colegas de “La Central Deportiva” (FM 101.7). Arrancó comparando, por ejemplo, las campañas del Unión Subcampeón Nacional 1979 y el Unión Ascenso 1989: “Son dos cosas distintas, es como comparar a Maradona con Messi. Son dos cosas muy importantes que se lograron con distintos planteles. Tanto uno como otro tuvieron ese éxito y es para felicitarlos, de todos modos no es lo mismo Primera División que jugar en la “B”. Pero igualmente las dos campañas fueron muy importantes”.



Al toque, explicó su experiencia con los actuales dirigentes del Club Atlético Unión, que lo fueron a hablar: “En diciembre yo estaba operado de la cadera y me vinieron a hablar a mi casa para ser el coordinador de Unión. Pero pasaron diez días y nadie me llamó, tuve que llamar yo para ver que pasaba, pero nunca me dieron una respuesta que me dejara tranquilo”.



Pero lo más sorprendente del “Choclo” es lo que contó después: “Vino gente que trabaja en el club, se acercaron para consultarme, para ver que pasaba. Pero cuando se lo mencionaron al presidente (N.de R.: Luis Spahn) quedó todo estancado. Está claro que los ex jugadores no trabajan en el club por una cuestión política”.



Y luego, en el final de la entrevista, remarcó algo que el mismo Nery Alberto Pumpido reflejó ayer con el mano a mano en El Litoral: “Yo creo que si hacés una encuesta hoy, hay mucha gente que quiere que trabajen en el club el “Lito” (Bottaniz), Humoller, Centurión, el “Turco” Alí, Mazzoni, gente con mucha capacidad. Pero tenés que hacer un proyecto en serio. Unión fue el primer club en Santa Fe que tuvo un predio que fue la Tatenguita y hoy está alquilando un predio (Casasol) con todos los costos que eso implica”, cerró el popular y querido “Choclo” Oscar Sabino Regenhardt.