Lo dijo Bottinelli, el capitán tatengue "Cuando venga el entrenador decidirá quiénes se quedan"

Jonathan Bottinelli, capitán de Unión, opinó por LT10 sobre la situación que discuten todos los clubes argentinos: “En el caso hipotético que se pueda volver a entrenar creo que es mejor que sea todos a la vez. Es por una cuestión de Fair play y no ser ventajero. Si nosotros volvemos un mes antes estaríamos teniendo ventaja deportiva y a mí particularmente me gusta ganar en la cancha y no con cosas extra futbolísticas”.



“A mí me gusta competir y ganar en la cancha, hay que estar en las mismas condiciones para pelear todos los mismos objetivos. Esto es un pensamiento mío, me expreso para que sea lea para todos, después que gane el mejor en la cancha. Sería mucha ventaja hoy en día por la cantidad de días que estamos parados” manifestó.



“Con Agremiados no hablamos del tema, si se habla de protocolo para que vuelvan todos. Está un poco en veremos los contratos que finalizan. Cuando digan la fecha de inicio d un torneo y cuando se inicien los entrenamientos va a ser todo más claro. No creo que lo de Godoy Cruz sea ventaja, lo hicieron solo un día. Hoy es muy difícil esconder esas cosas” destacó.



Luego, “Botti” se expresó del famoso tema que Unión no tiene DT: “En nuestro caso tenemos al profe Hugo Díaz, que es lo que más necesitamos. Después no podemos hacer nada de fútbol ni táctico. Necesitamos poner en la parte física y no perder los valores que teníamos antes del párate. Si yo te digo que es bueno que esté el entrenador me meto en un terreno que no me corresponde, seguramente los dirigentes estarán buscando un entrenador y como no hay fecha de vuelta no creo que se ventajoso tenerlo”.



Como se sabe, al experimentado zaguero se le termina el contrato en dos semanas y al respecto dijo Bottinelli: “Estoy en la misma situación que antes, todavía no hablé de ninguna renovación. No es por parte mía si no por el club, cuando venga el entrenador decidirá quienes se quedan. Mi intención es continuar en Unión y seguir jugando en un club que me siento valorado y la gente me quiere mucho. No depende de mí, cuando se dé lo del entrenador seguramente después hablaran con los jugadores. Seguramente se acercarán ellos; no tengo porqué acercarme a hablar nada, cada uno tiene un rol en el club, yo soy empleado”.