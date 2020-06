https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Arrancó en Colón "Facu" Sánchez, libre de Estudiantes

Facundo Sánchez, el marcador de punta oriundo de Sa Pereira que hizo las inferiores en Colón y alcanzó a jugar un puñado de partidos en primera, fue dejado en libertad por Estudiantes de La Plata. El defensor, de 30 años, concluye el 30 de junio su contrato y el club ya informó, oficialmente, que no será renovado. Sánchez llegó a mediados de 2016 al “Pincha”, jugó 143 partidos y marcó 12 goles. Tuvo picos de muy buen rendimiento, sobre todo cuando Augusto Solari estuvo en el mismo equipo y banda, y su etapa en el club fue de mayor a menor. Su salida se suma a las de Mateo Retegui, Marcos Rojo y el retiro de Gastón Fernández. Previo a su paso por Estudiantes, Sánchez jugó también en Defensa y Justicia y en Tigre. “Soy fanático de Colón, desde chiquito. De Colón y de Boca. En Colón no me tocó jugar mucho. El único partido que jugué como titular fue en mi debut en 2009 y después siempre fui al banco o entraba un rato. Me fue muy difícil y no me pude afianzar. En esa época, Colón tenía un plantel largo y por ahí los chicos del club no teníamos mucho lugar. De los compañeros que tenía, el único que pudo salir fue Facundo Bertoglio. Después el resto se terminó yendo”, declaró en su momento el defensor que ahora tiene el pase en su poder. ¿Será Colón una opción para regresar?.