Martes 16.06.2020

“Es el mejor del mundo”, sentenció su DT en Barcelona Setién elogió al Messi goleador y también al asistidor de goles El entrenador del Barcelona de España, Quique Setién, aseguró que “es astronómica” la cifra acerca de la cantidad de goles que lleva convertidos el delantero Lionel Messi en su carrera y afirmó que “por eso es el mejor jugador del mundo”.

En la previa al partido en el cual el elenco catalán recibirá al Leganés y al ser consultado por los tantos convertidos por Messi, Setién señaló: “Desde luego la cifra es astronómica. No sé los goles que llevará en total, creo que eran 700 y pico, pero por eso es el mejor jugador del mundo y por eso tenemos la suerte de poder contar con él, que nos ayuda cada partido”.

“No sólo hay que valorar eso, que es un dato impresionante, sino el resto de los aportes que hace al equipo, sobre todo las asistencias. El otro día volvió a dar dos (el sábado pasado ante el Mallorca) y eso es algo importantísimo porque nos hace sumar muchos puntos”, añadió.

Al hablar de la seguidilla de encuentros tras la pandemia de coronavirus, Setién indicó: “La idea es hacer cambios, y los habrá a medida que transcurran los partidos. Quiero ver cómo afecta a cada jugador el cansancio porque quiero que lleguemos al final con la frescura necesaria. Veremos cómo se desarrolla el campeonato y cómo se recuperan los jugadores de los esfuerzos”.

En cuanto a la preparación del partido de este martes, dijo: “Es como una partida de ajedrez, en la que tienes muchas variantes y has de decidir qué pieza mover y hay incógnitas que no controlas porque ves el tablero ahora, pero no sabes cómo va a estar dentro de unos movimientos. Lo que quiero es que todo el mundo esté fresco cuando salte al campo”.

“Mi intención es que Todos estén bien y que podamos afrontar los partidos sin lesiones, que cada jugador pueda dar lo mejor de sí mismo. Hay que ser cautos, sabemos que podría haber problemas musculares y tenemos que tener mucho cuidado, no podemos perder a un jugador cuatro partidos por no descansar”, aseveró.

Finalmente opinó de la pelea con el Real Madrid por el título y expresó: “Lo que tenemos que hacer es ganar Todos los partidos. Va a ser una lucha en la que ambos pensamos que no podemos fallar, espero que esta ventaja que ahora tenemos sea suficiente al final, pero sé que hay muchas cosas que no vamos a poder controlar”.

Tremenda oferta por un juvenil

El Manchester United subió a 150 millones de euros la oferta por el juvenil delantero Ansu Fati, del Barcelona de España, de 17 años, después de su propuesta inicial de 100 millones de euros, ofrecimiento que fue rechazado por el club catalán.

“El United no le soltará la mano a Ansu Fati”, destacó el diario londinense Times, que resalta que después de la oferta de 100 millones de euros de hace unas semanas, que fue rechazada por el Barcelona, el club inglés “ofrece ahora 150 millones”.

Ante el interés de varios clubes de Europa por Ansu Fati, el Barcelona había fijado una cláusula millonaria de 170 millones de euros, a la que ahora se acercaría la nueva oferta del Manchester United. Anssumane Fati Vieira, conocido como Ansu Fati, es un futbolista nacido en Bisau (Guinea-Bisau) nacionalizado español y que integra el plantel del Barcelona, luego de jugar una temporada en el Barcelona B.

En quiebra

Kaiserslautern, cuatro veces campeón del fútbol alemán, se declaró en quiebra tras contraer una deuda de 24 millones de euros. El tradicional club, que actualmente milita en la tercera división, se sometió voluntariamente a concurso de acreedores con el objetivo de “retornar rápidamente a una sustentabilidad económica”, según aseguró el jefe ejecutivo, Sören Oliver Voigt, en declaraciones que publicó la agencia Dpa. Kaiserslautern fue uno de los clubes fundadores de la Bundesliga, que conquistó en 1998 después de sus títulos con otros formatos en 1951, 1953 y 1991. También ganó dos Copas alemanas.