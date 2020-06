https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

EEUU Un concierto entre burbujas de plástico, así fue la presentación de The Flaming Lips

En medio de la pandemia la banda estadounidense de rock The Flaming Lips realizó una presentación en vivo con público presente. Eso sí, las personas estuvieron muy protegidas debido a unas burbujas de plástico que las cubrieron durante todo el show.

Debido a la cuarentena a causa del covid-19 todos los eventos en vivo como conciertos, toques, shows, entro otros, fueron cancelados por completo o en su mejor caso; aplazados.

La industria musical fue de las primeras en parar y muy seguramente será la última en retornar a sus actividades debido a la necesidad de público que necesitan. Con el aislamiento, los conciertos o eventos digitales parecen ser la solución, ¿o no?, quizá las burbujas de plástico sean la solución, The Flaming Lips logró hacer una presentación en medio del confinamiento y con todas las medidas de seguridad.

La agrupación, que es liderada por el vocalista Wayne Coyne, fue invitada de manera especial al programa The Late Show with Stephen Colbert, sin embargo, esta no sería una presentación normal, las personas estuvieron durante todo el show con sus burbujas de plástico personales, cumpliendo así con el distanciamiento social y garantizando la seguridad de las personas.