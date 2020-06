https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 16.06.2020

“Pies, para que los quiero si tengo alas para volar”,escribió la modelo en su red social Daniella Álvarez, exmiss Colombia, sufre una amputación de pierna al complicarse una cirugía

La modelo y presentadora Daniella Álvarez, que fuera miss Colombia en 2011, ha relatado en redes sociales los problemas de salud que ha sufrido en las últimas semanas y que han llevado a la amputación de parte de su pierna izquierda. La televisiva se ha convertido en todo un ejemplo de valentía pues ha contado su experiencia mostrando su lado más optimista.

“Quiero compartir con ustedes mi nueva versión. Amo mi cuerpo igual que antes y estoy feliz de estar aquí, en este mundo, para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. Sé que de la mano de Dios todo lo lograré. Pies, ¿para que los quiero, si tengo alas para volar?”, ha escrito en su cuenta de Instagram al salir del quirófano.

Hasta cuarto veces ha precisado cirugía la modelo tras complicarse una primera operación que iba a ser. “Inicialmente, vine por una operación que supuestamente iba a ser sencilla. Era retirarme una masita muy pequeña, del tamaño de una moneda, que tenía en el abdomen, pero cuando los médicos entraron a retirarme esta masa, estaba absolutamente pegada a la aorta y la aorta se cerró”.

Tras ese primer problema, se intentó reconstruir la vena aorta mediante un injerto en la segunda operación, pero no solucionaron el problema y la sometieron a otra intervención para probar con otro tipo de injerto. Con la tercera cirugía “la aorta quedó muy bien, pero me causó una isquemia, que parte desde mi obligo hasta mis pies. Específicamente, no llega sangre a mi pie izquierdo y eso me llevó a una cuarta cirugía para ayudar a mi pie. Pero, finalmente, nunca llegó la sangre suficiente”.

“Mañana tendré mi última operación, donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo y un poco de mi pierna para tener una vida mas próspera. Podría yo tener un pie, pero no sería un pie funcional. Yo tomé la decisión de tener un pie funcional, una prótesis que me deje bailar bachata, correr, bicicleta, nadar, todas las cosas que me gustan”, contaba antes de la última operación. “El milagro es mi vida que puedo compartir todavía con ustedes, gracias a las personas que han orado por mí”, añadía.

Daniella agradece el aluvión de mensajes de apoyo a través de redes que ha recibido desde que dio la noticia. En las últimas horas ha contado que solo ha llorado una vez en todo el proceso debido al dolor de la última operación, en la que le amputaron parte de la pierna. “Estoy feliz de estar en este mundo para disfrutar de la vida y de ustedes”, ha sido el último mensaje que ha compartido en sus redes.