Línea directa

Martes 16.06.2020

19:00

Control en Marcial Candioti

LILIANA DE Bº CANDIOTI SUR

“Le pedimos al Sr. intendente Jatón que mande gente a controlar la velocidad de los autos y motos en calle Marcial Candioti, desde Calchines a Av. Alem. Ya que va a poner límites a varias calles en la ciudad como Urquiza y Rivadavia, le pedimos que venga a controlar M. Candioti, por favor. ¡Además la cantidad de camiones que pasan a altísima velocidad! Pusieron una cámara que no funciona. No hay semáforos ni reguladores de velocidad ¡y esto es un peligro! Por favor no solo se necesitan inspectores para controlar los estacionamientos medidos, también los excesos de velocidad ¡que matan a tanta gente! Gracias”.

Un poco de coherencia

ANTIGUA LECTORA

“No me parece bien y eso me tiene muy intranquila: que el presidente, que fue el que decretó la continuación de la cuarentena, sea el primero en no cumplirla. Además en Bs. As. hay cantidad de virus y que él vaya a otras provincias, con una nutrida comitiva... Contrariando sus propias órdenes vendrá esta semana a Rosario...”.

Inoperancia burocrática

DR. MARIO PILO

“Ya terminando la ochentena, camino a la centena, y solo porque la todopoderosa Buenos Aires, capital federal de la Argentina unitaria, al mejor estilo de Rosas y Perón, sigue infectada e infectando, me surgen nuevas reflexiones, para creyentes, no tanto y nada. Cuando Dios vengativo envió las 7 plagas sobre Egipto, lo hizo para salvar a su pueblo de la esclavitud. Cuando destituyó la inmoralidad de Sodoma y Gomorra lo hizo para redimir a su pueblo. ¿Qué pretende redimir con el coronavirus? Si somos positivos, no lo miremos como castigo, por cierto merecido, al mal que le hemos hecho al planeta y a su gente humilde con la soberbia de las tecnologías capitalistas. Veámoslo más sencillamente como opción para una profunda reforma institucional de la Argentina y en el mundo entero, que, reiteramos, nuestra asociación viene pidiendo desde hace 2 años. El Estado ha demostrado su inoperancia burocrática, no obstante su multiplicidad de secretarías, subsecretarías, asesores, etc. El Poder Legislativo no existió, tampoco se notó, no para estudiar los DNUs, que ni siquiera eso hizo. Para esto, entonces, en Santa Fe dos Cámaras saturadas de asesores, el más cobarde y adulador histórico en la Argentina de los poderes, el Judicial, ¿para qué estuvo?, ¿sirvió de algo, actuó en algo? Aun hoy se mantiene reticente, durante 100 días y los que van a seguir, en que cobró, puntillosamente, sus altísimos salarios. ¿Alguno notó la falta de justicia?, muy pocos, yo diría que no, porque además casi nunca existió en la Argentina. ¿Alguien se benefició?, sí: los delincuentes y corruptos. Todos libres”.

Opinión

ERCILIO FERRI

“El liberalismo, sea económico, político o cultural no puede desarrollarse en América Latina, sin conmociones, puesto que este continente ha sido modelado durante varios decenios e incluso siglos por el estatismo, el dirigismo, el socialismo, el corporativismo, tanto en la práctica como en la ideología. Los liberales, en ellas, no son pues conservadores en el sentido literal, sino reformadores; perturban hábitos anclados e ideas preconcebidas”.