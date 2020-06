https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 16.06.2020 - Última actualización - 22:01

21:58

Por videoconferencia Lehmann encabezó la reunión informativa que brindó el doctor Cordón Cardo desde Nueva York

La diputada nacional por la Coalición Cívica ARI, Lucila Lehmann, encabezó este martes por la mañana la reunión informativa por videoconferencia que brindó el doctor Carlos Cordón Cardo desde Nueva York. El encuentro sobre Aspectos novedosos en la fisiopatologia, diagnóstico temprano y serologia del COVID-19, tuvo, también, entre sus participantes al presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados, José Luis Riccardo, y al secretario de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Rubén Manzi, entre otros legisladores nacionales.

El doctor Cordón-Cardo es director del Centro de Patología Molecular del Hospital Mount Sinai de Nueva York. Allí dio a conocer los nuevos hallazgos respecto al virus Covid-19 y los novedosos tratamientos que se están implementando. “Es muy importante que la legislación, junto con la ciencia y con los elementos educativos, nos unamos para poder llevar a nuestra comunidad de una forma más constructiva experiencias para crecer todos juntos”, sostuvo.

La diputada Lehmann señaló que “para nosotros hablar con el doctor Cordón- Cardo es muy importante para poder escuchar las experiencias que han tenido en atención a pacientes en tejido humano que han sido positivas y también donde se han mostrado algunos errores. Para nosotros todo eso es muy valioso y creemos que puede ser un aporte importantísimo para nuestro país y para lo que vamos a enfrentar con esta pandemia”

En la conferencia, el doctor Cordón-Cardo dio a conocer nuevos descubrimientos en relación con la enfermedad y cómo se están trasladando los conocimientos para diseñar tratamientos novedosos, incluyendo estrategias anticoagulantes que ya están siendo puestas en práctica en el Hospital Mount Sinai de Nueva York.

Cordón-Cardo brindó un panorama sobre las técnicas de detección temprana y el valor predictivo de la PCR cuantitativa en el curso y pronóstico de la enfermedad. También hizo referencia al desarrollo de tests serológicos para el COVID-19 y sus características más importantes, incluyendo la capacidad de detectar anticuerpos neutralizantes, la importancia de la alta especificidad y el desarrollo realizado para obtener un test simple, cuantitativo y escalable.

“Cuando llegó esta enfermedad, decidimos no sólo hacer un test cualitativo, respondiendo ´si o no´, ´infectado´ o ´no infectado´, ´virus detectado´, o ´no detectado´, sino que decidimos al mismo tiempo hacer estudios cuantitativos. Es decir, decidimos no sólo identificar al virus ´detectado-no detectado´, sino hacer estudios de lo que llamamos carga viral, la cantidad de virus por ml. que un individuo tiene. Esto nos dio unos resultados extraordinarios porque realmente es importante desde el punto de vista biológico”, remarcó el director del Centro de Patología Molecular del Hospital Mount Sinaí de Nueva York.

"Lo que debemos tener presente es que el virus tiene una proteína que mira hacia el exterior, se llama proteína S y es crítica porque no solamente el virus la usa para adherirse a las células que va a infectar, sino que además es usada para la neutralización de ese virus", explicó.

“Este es un virus grande y complejo. Codifica por alrededor de 30 proteínas y aunque solamente cuatro son estructurales, tiene otras proteínas que son muy importantes. La primera proteína no estructural que es la llamada NSP1, porque esconde al virus en parte del sistema inmunológico, lo hace como un fantasma”.

“La naturaleza nos ha dado un enemigo, que es este virus. Pero también nos ha dado un tratamiento y una cura, que son los anticuerpos que desarrollamos los humanos. Un virus no es parte de nosotros con lo cual lo podemos atacar, en este caso, mediante nuestro sistema inmunológico en y sobre todo con células o con la producción de anticuerpos”, subrayó el especialista. “Hemos hecho alrededor de 60 mil tests de virus y en las últimas semanas la proporción de los individuos que llegan con casos positivos es de alrededor de un 4% a un 2%. Poco a poco la enfermedad se fue reduciendo y en las últimas semanas ha oscilado entre el 6% y el 2%. Estamos en un momento muy distinto de la enfermedad definitivamente. Lo que creo que puede ser muy importante para momentos difíciles es realizar estudios no sólo cualitativos sino cuantitativos. La cuantificación puede ser el primer bio-marcador crítico para estratificar a pacientes cuando llegaban al hospital”.

“Tenemos que intentar no solamente diagnosticar, sino estratificar y actuar de forma eficaz a un principio de la enfermedad porque esto no es una enfermedad viral típica, esto no es una enfermedad de una enfermedad, es una enfermedad de dos enfermedades y cuando pasas de un primer nivel de una enfermedad a otra, es completamente distinto”, dijo Cordón- Cardo.

"Como científico y como médico creo que es muy importante saber acerca de los títulos de anticuerpos de un individuo. Primero porque da una visión colectiva de inmunidad y de seguridad. Segundo, porque sabremos a quién tenemos que vigilar más. Por eso, desde el punto de vista científico y como médico, es muy importante. Debemos tener un diálogo constructivo con la comunidad y estar seguros de que no habrá pasaportes falsos", añadió.

"Para muchos grupos y para la comunidad, será importante saber quién se encuentra inmunizado. Saber que pueden pasar fronteras y que nos pueden proteger en momentos de dificultad", concluyó.

Por su parte, el diputado José Luis Riccardo agregó que “la ciencia del mundo está conmovida y actuando con enorme seriedad y es muy estimulante para todos aquellos que provenimos también de la experiencia científica. Esta es una oportunidad muy especial y única. Nos hace muy bien informarnos y llevar esclarecimiento a todos los países del mundo”.