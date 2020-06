Coronavirus: los pacientes hipertensos reducen la mortalidad si mantienen sus tratamientos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Investigadores del Conicet aseguraron que los pacientes con hipertensión arterial infectados con coronavirus muestran una reducción del 23% en el riesgo de adquirir formas más graves de esa infección si continúan con el tratamiento con los medicamentos antihipertensivos.

El estudio, publicado en la revista Journal of Infection -Revista Oficial de la Asociación Británica de Infectología, surgió para terminar de cerrar el debate clínico acerca de la conveniencia de usar medicamentos contra la hipertensión en pacientes que la sufren y están infectados con coronavirus.

La investigación científica publicada por Silvia Sookoian y Carlos Pirola, ambos investigadores en el Instituto de Investigaciones Médicas, consistió en un relevamiento que incluyó los datos de 16 estudios clínicos que sumaron, en total, la evolución de 24,676 pacientes hipertensos con coronavirus.

“La conclusión es que no sólo que estas drogas no son perjudiciales, por tanto el debate clínico está saldado, si no por el contrario, los pacientes que estaban tomando los antihipertensivos por su condición previa de salud cardiovascular, mostraron una reducción de 23 por ciento del riesgo de adquirir formas graves”, concluyó Sookoian.

La hipertensión es una enfermedad muy extendida en el mundo, -según datos de la OMS afecta a mil millones de personas y es causa de muerte de 9 millones por año-, por lo que el manejo de este tipo de pacientes en esta situación de emergencia se hace particularmente importante.

