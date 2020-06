EPE: El déficit 2019 fue de 2.700 millones

Pablo Lavallén planteó la gran dificultad de dirigir en el interior del país...

El ex técnico sabalero señaló que “los jugadores se quieren quedar en Buenos Aires porque tienen más repercusión” y admitió que “estando en cuartos de final de la Sudamericana, con Colón, me costó reforzar el equipo. Ahí fue cuando lo perdí a Cristian Lema y pudimos traer a Aliendro y a Lértora porque me conocían, ya los había dirigido”.