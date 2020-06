https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 17.06.2020 - Última actualización - 3:11

3:08

Roberto Sagra dijo que “casi veinte jugadores” se irán del club en los próximos días y contó que dos futbolistas le dijeron en las últimas horas “que tenían ofertas” de otras instituciones. “Que se aplique el mismo criterio para todos” enfatizó con respecto a los ascensos y descensos.

Situación preocupante en una polémica sin solución El presidente de San Martín anticipó que se irán cerca de 20 jugadores Roberto Sagra dijo que “casi veinte jugadores” se irán del club en los próximos días y contó que dos futbolistas le dijeron en las últimas horas “que tenían ofertas” de otras instituciones. “Que se aplique el mismo criterio para todos” enfatizó con respecto a los ascensos y descensos.

El dirigente aclaró que los futbolistas se acercaron a preguntarle si los podía retener, pero lamentablemente les tuvo que decir que no. “Se nos van a ir casi 20 jugadores en los próximos días y tiene que ver directamente con que se nos bajaron los ingresos”, sostuvo el presidente del “Santo” tucumano, que al momento de la suspensión del fútbol argentino a mediados de marzo —por la pandemia de coronavirus— era el puntero de la Zona B de la Primera Nacional.



“Sinceramente, no la estoy pasando bien. Hicimos el mérito deportivo para ascender y ahora nos tenemos que desprender de muchos jugadores. No deja de sorprenderme esta situación”, señaló Sagra en declaraciones a la FM Late 93.1, en donde volvió a cargar contra la AFA. “Esto no es solamente culpa de (el presidente de AFA, Claudio) Tapia y (Pablo) Toviggino, sino de dirigentes que dicen algo por abajo y después se quedan mudos”, insistió el dirigente, quien sostiene que tanto su club como Atlanta (el puntero de la Zona A) tienen que ascender de forma directa como estaba estipulado, sin jugar ningún torneo con otros seis equipos, los tres de cada zona que los seguían en la tabla de posiciones.



“La AFA nos puso en la vereda de enfrente. Las amenazas por chat en este último tiempo no fueron solamente para mí, fueron para varios dirigentes. La resolución de la AFA nos genera mucha angustia”, agregó. “Lo más grave es que nadie dice nada, y hay algo peor todavía y es que ese silencio avala esa forma de trabajar. A nosotros nos dijeron que ascendíamos con Atlanta y después se dieron vuelta. Queremos que se aplique el mismo criterio para todos: o jugamos todos, o no juega nadie”, enfatizó Sagra.



“Los jugadores están cobrando el 70% de su contrato desde marzo, y así será hasta julio. Se bajaron el 30% y nos dieron más plazo para pagar. No tenemos recaudaciones, que es nuestro principal ingreso, y los dirigentes hicimos aportes de nuestros bolsillos”, explicó.



En cuanto a la posible presentación que San Martín haría ante el TAS (Tribunal Arbitral Internacional), el dirigente dijo que “el 26 de junio vence el plazo para hacer el reclamo, y hasta el 30 tenemos tiempo para pagar”.