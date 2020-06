https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 17.06.2020 - Última actualización - 3:19

3:17

El club de Núñez tiene que saldar compromisos por casi 12 millones de dólares por los pases de Pratto, Matías Suárez y Paulo Díaz. Las ventas de Gonzalo Montiel o Lucas Martínez Quarta podrían ser la solución.

Necesita vender para pagar deudas River espera la apertura del mercado de pases El club de Núñez tiene que saldar compromisos por casi 12 millones de dólares por los pases de Pratto, Matías Suárez y Paulo Díaz. Las ventas de Gonzalo Montiel o Lucas Martínez Quarta podrían ser la solución.

El club atlético River Plate espera la apertura del libro de pases para vender y saldar compromisos por casi 12 millones de dólares que le vencen este año, por cuotas en la compra de jugadores que reforzaron el equipo en las últimas temporadas. Entre las deudas que debe afrontar el club “millonario” figuran intereses por retrasos en las cuotas del pase de Lucas Pratto en 2017; la refinanciación de la deuda con Belgrano de Córdoba por el pase de Matías Suárez; y el pago final por el chileno Paulo Díaz.



Ante el parate del fútbol en el marco de la pandemia de coronavirus, River debe vender ya que tiene en este momento otro tipo de recaudación. Si se toman en cuenta los nombres y las fechas de las operaciones pactadas en dólares en los casos referidos, en todos los casos la cotización estaba entre 30 y 65 pesos por unidad de la moneda estadounidense.



En el club de Núñez entienden que hoy está planteada una problemática ajena a la economía del club, en el marco de la pandemia por la Covid-19, y que generó que la deuda en pesos tenga un crecimiento altísimo que provocó retrasos, reclamos y un gran inconveniente financiero para comprar dólares y pagarle —en especial— a los clubes del exterior.



Si bien las deudas con Godoy Cruz por Fabricio Angileri (de 1.486.000 dólares) y con Belgrano por Suárez (670 mil dólares) son negociadas por estos días, la situación no es fácil de resolver para la dirigencia “millonaria”.



Las deudas que River tiene pendientes de pago son: 3 millones de euros al Karpaty Lviv de Ucrania por el volante colombiano Jorge Carrascal; 455 mil euros al San Pablo por Pratto; 1 millón de dólares por Nicolás De La Cruz a Liverpool de Uruguay; 1,3 millones de euros por Juan Fernando Quintero a Porto de Portugal; y 2 millones de dólares por Paulo Díaz Al-Ahli de Arabia.



La falta de recaudación local que genera el fútbol argentino cuando está activo, en especial por la venta de plateas, palcos, abonos y publicidad estática, afectó fuerte a River, ya que esos rubros conforman casi el 70% de sus ingresos ordinarios. Por ejemplo, un partido de octavos de final de la Copa Libertadores le suele aportar a River recaudaciones e ingresos cercanos a los 2 millones de dólares. Con la pandemia de coronavirus en vigencia, eso quizá no suceda.



Por estas razones, el club tiene una necesidad imperiosa de que la apertura del mercado de pases lleve alivio a sus arcas para poder enfrentar esos compromisos. Y en especial para poder mantener el plantel actual y no desarmar la estructura del equipo.



Sin embargo la venta de jugadores al exterior pone de manifiesto otro inconveniente que hace dudar que la solución acabe siendo un beneficio y es el modo en que los clubes deben liquidar las divisas del exterior en el mercado local.



“Las diferencias que hay en las cotizaciones y la obligación de pasar los dólares a pesos en el mercado oficial cuando se cierra una operación es un problema que tenemos en la Argentina”, dijo el manager del club, Enzo Francescoli, al analizar el asunto.



“Nosotros no estamos urgidos por vender jugadores este semestre y vamos a evaluar cómo se mueve el mercado de pases, porque este tema de la liquidación de los dólares en el mercado local genera un pérdida”, agregó el manager de River hace dos semanas en declaraciones al canal TyC Sport.



Lo cierto es que mientras no se reanude la actividad, la única manera de recaudar son las ventas en un mercado con valores muy por debajo de las cláusulas de salida de 20 millones de dólares que tienen jugadores como Gonzalo Montiel o Lucas Martínez Quarta.



Cabe recordar que hace algunos años, los clubes podían realizar operaciones en el exterior de compra y venta de jugadores con posibilidades de evitar que el dinero originado por una transferencia ingresara al sistema local, al pagar sólo los impuestos.



Esta reglamentación se modificó y —tras sucesivas devaluaciones del peso— la situación de venta de jugadores al exterior, considera la dirigencia del fútbol en general, genera una desventaja muy elevada en relación con la compra.

Nuevo proyecto para entrenadores de arqueros



La Asociación del Fútbol Argentino lanzó del Departamento de Arqueros y Arqueras y Damián Albil, uno de sus integrantes, remarcó que el objetivo del proyecto es “unificar criterios, que todos puedan capacitarse y seguir aprendiendo”.



“Fue muy buena la decisión de Claudio Tapia (presidente de la AFA). Esto jerarquiza nuestro trabajo y ahora ya vamos a poder ingresar al campo de juego en los partidos y no andar escondiéndonos”, agregó Albil, ex arquero de Independiente, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata, entre otros equipos.



Más adelante, en diálogo con 221 Radio, señaló: “Hoy el arquero se tuvo que ir adaptando a los cambios de las reglas, se lo integró más al juego del equipo, y aunque siempre decimos que lo primero que tiene que hacer es atajar, indudablemente y más en una selección un arquero tiene que tener buen pase”.



“Estamos en contacto con todos los coordinadores, queremos aprender de todos un poco, que cada uno cuente sus experiencias y en especial buscamos una buena condición técnica para el puesto y también trabajar mucho en lo psicológico”, agregó.



El proyecto lo encabeza Martín Tocalli, como responsable del área en la selección mayor; Albil en la sub 23, sub 20 y sub 18; Darío Herrera con los seleccionados más chicos; Mauro Dobler a cargo de la sub 20 y la selección mayor femenina y Vanesa Samoca, responsables de las chicas del sub 15 y sub 17.



Por último, Albil destacó: “No es indispensable haber atajado profesionalmente para enseñar, todos sumamos conceptos, aprendemos día a día y hoy tal vez nos encontramos con que los mejores en esta función son muchachos que nunca o pocas veces lo hicieron como profesional”.