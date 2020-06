https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 17.06.2020

3:24

Es para Sub 21

Tres argentinos están en la lista preliminar de los premios "Golden Boy" en Europa

Tres jugadores argentinos figuran en una lista preliminar de candidatos al premio “Golden Boy” que otorga una publicación italiana a aquellos futbolistas Sub 21 que se destacan en el continente europeo. De este modo, Facundo Colidio (ex inferiores de Boca Juniors), Nehuén Pérez (ex Argentinos Juniors) y Matías Soulé (con formación en Vélez Sarsfield) asoman en una nómina de 100 juveniles.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Es para Sub 21 Tres argentinos están en la lista preliminar de los premios "Golden Boy" en Europa Tres jugadores argentinos figuran en una lista preliminar de candidatos al premio “Golden Boy” que otorga una publicación italiana a aquellos futbolistas Sub 21 que se destacan en el continente europeo. De este modo, Facundo Colidio (ex inferiores de Boca Juniors), Nehuén Pérez (ex Argentinos Juniors) y Matías Soulé (con formación en Vélez Sarsfield) asoman en una nómina de 100 juveniles.

El diario Tuttosport entrega desde 2003 la apuntada distinción, que reconoce al mejor futbolista joven que esté desempeñándose en una Liga de Europa. Colidio, quien dejó Boca por la patria potestad y se marchó hacia el Inter de Milán, está vistiendo hoy la camiseta del Saint Truden (Bélgica), en carácter de cedido por la entidad italiana. El delantero marcó un gol en 13 encuentros oficiales. Por su lado, Pérez, quien cumplirá próximamente 20 años, se erigió en pieza clave del Famalicao de la primera división de Portugal, tras haber sido prestado por Atlético de Madrid, del DT Diego Simeone. El defensor también resultó figura en el seleccionado argentino Sub 23 que logró en enero pasado la clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Tokio, en el certamen desarrollado en Colombia. El equipo albiceleste es dirigido por Fernando Batista. Por su lado, Soulé, con tan sólo 17 años, actúa para la división “Primavera” (Reserva) de la Juventus italiana. El conjunto de Turín es cómodo líder en el certamen en cuestión, con más de 20 puntos de ventaja sobre Parma, al momento de la interrupción de la competencia, en febrero pasado, a causa del coronavirus.

Sergio “Kun” Agüero (Manchester City) ganó este premio en la temporada 2007, período en el que se consagró como la máxima figura del seleccionado argentino Sub 20 que ganó el Mundial de esa división en Canadá. Otros jugadores que están nominados son los delanteros del Borussia Dortmund alemán, el noruego Erling Haaland, el inglés Jadon Sancho y el estadounidense Giovanni Reyna. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa