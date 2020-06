Entidades del agro rechazaron la expropiación de Vicentin

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Carsfe, Federación Agraria, Coninagro y Sociedad Rural Argentina dijeron que no es el camino y se preguntaron si pasará lo mismo con 800 pymes santafesinas en dificultades. Inseguridad rural y temas impositivos sobre la mesa.

Mario Cáffaro

Los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados escucharon un no rotundo de las cuatro entidades agropecuarias a la posibilidad de expropiar la firma Vicentin SAIC como anunciara el gobierno nacional y que discutiría el Congreso en las próximas semanas. La coincidencia -para algunos de los legisladores hasta sorpresiva- fue durante la reunión virtual realizada ayer y que tenía como eje la problemática de la inseguridad que aqueja al ruralismo santafesino.

“La expropiación no es el camino. Van a expropiar a las 800 pymes santafesinas que tienen una situación comprometida y agravada durante la pandemia” preguntó uno de los dirigentes ruralistas.

Además de Vicentin e inseguridad, los dirigentes pidieron a los diputados que insistan ante el Poder Ejecutivo para que convoque a la Comisión de Análisis Tributario que funcionó durante el gobierno del Frente Progresista donde se discutía toda reforma impositiva. El reclamo es ante el proyecto del diputado Leandro Busatto (PJ) para cambiar el Impuesto Inmobiliario Rural y gravar más fuertemente a grandes propiedades.

La reunión fue encabezada por el radical Marcelo González y estuvieron Carlos Castagnani, presidente de Carsfe; Marcelo Banchi, vicepresidente de Federación Agraria Argentina; Laura Llopi, presidente de la Comisión Asesora Regional Santa Fe de Coninagro y Luis Giraudo por Sociedad Rural Argentina.

“Que paguen y vayan presos quienes deben hacerlo, pero la empresa (por Vicentin) no debe ser expropiada”, coincidió ante El Litoral el propio González.

El radical les recordó a los ruralistas que “en la Cámara hay una comisión que está haciendo el seguimiento de lo que es la causa Vicentin y nosotros queremos tener otras miradas para poder dar algunos pantallazos. Habíamos visto que estaba llevando adelante una interesante forma de diálogo y de mediar del ministro de la Producción provincial en conjunto con el Ministro de la Producción nacional en busca de una salida. La expropiación no es el camino adecuado, se deben buscar otras alternativas para solucionar el conflicto”. González pidió separar la empresa de los empresarios. “Los empresarios que paguen lo que tienen que pagar, si cometieron delitos y tienen que ir presos que vayan presos, no estamos objetando ese tipo de cuestiones. Consideramos que el camino es del diálogo, en la expropiación no hay diálogo” y recordó los costos que tuvieron para los argentinos expropiaciones como las de Aerolíneas o Ypf.

Vandalismo e impuestos

Hubo un fuerte planteo de los cuatro dirigentes ruralistas sobre los problemas de inseguridad que padece el sector. Abigeato y robos en establecimientos rurales es el mayor problema en el centro norte de la provincia mientras que el ataque a silo bolsas y robos sobresalen en la zona centro sur. Las entidades informaron sobre los pedidos de audiencia elevados al gobernador Omar Perotti y al ministro de Seguridad, Marcelo Sain, sin haber obtenido respuestas hasta el momento. Prometieron enviar a la Comisión cifras sobre denuncias de cada uno de los delitos en los últimos meses.

Advirtieron sobre la falta de personal y de móviles policiales en zonas rurales e incluso cuestionaron el estado de caminos rurales. Los dirigentes coincidieron en advertir que temen consecuencias mayores ante la decisión de muchos productores de cubrir sus bienes y en muchos casos adquirir elementos de defensa.

El otro planteo fue el impositivo. A las entidades les preocupa el proyecto de Busatto que apunta cambiar alcances del Impuesto Inmobiliario Rural. Por eso, valoraron los alcancen que tuvo la comisión de Análisis Tributario que funcionaba en el ministerio de Economía. Por cuestiones de agenda, Busatto no participó de la reunión. González fue acompañado por sus pares Jimena Senn (UCR), Lorena Uliedin (PS), Pablo Pinotti (PS), Juan Argañaraz (Somos Vida y Familia) y Cesira Arcando (Fe).

RECINTOS

Las dos cámaras legislativos han sido convocadas a sesionar para este jueves, a las 15, y ambas volverán a utilizar sus recintos naturales. En el caso de Diputados resolvió no usar el Paraninfo y trabajar en la adecuación de espacios para respetar el aislamiento entre los 50 integrantes y el personal indispensable para poder sesionar. Por ende, el Senado también resolvió utilizar el recinto propio.

PUERTOS

La Cámara de Puertos Privados Comerciales cuestionó la intervención a Vicentin y manifestó su “preocupación por la decisión del Gobierno de interrumpir el equilibrio de la división de Poderes”. La entidad definió a la empresa intervenida como “una sociedad regulada por el derecho privado que, afectada por cambiantes circunstancias macroeconómicas, resolvió con madurez ajustarse a derecho y recurrir al remedio del concurso preventivo”.