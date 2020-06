https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El director y docente Juan Parodi consideró que la pandemia dejará marcas en el sector. “No creo que nos desprendamos de la virtualidad adquirida en estos meses. En todo caso mutará hacia otras posibilidades”, aventuró. Respecto a los protocolos para retomar la actividad presencial, dijo que hay que dar confianza.

“Hace poco se discutía si la proyección on line de una obra podía atentar contra el teatro y la verdad que el teatro es demasiado poderoso y ha sobrevivido a muchas cosas como para dudar de eso”, apuntó Parodi. Crédito: Archivo El Litoral / Pablo Aguirre

La transformación de las artes escénicas "Seguramente lo más afectado sean los cuerpos en escena"

Formado con maestros como Ricardo Bartís, Berta Goldenberg, Norma Aleandro y Mauricio Kartún, el director teatral, docente y dramaturgo, Juan Parodi siempre se caracterizó por tratar de hallar nuevos horizontes creativos en sus propuestas. Entrerriano, radicado en Buenos Aires, tiene una relación estrecha con Santa Fe: en 2015 estrenó “Boquitas pintadas”, con producción de la Universidad Nacional del Litoral, una traslación de la novela de Manuel Puig al universo teatral. Respecto al impacto de la pandemia en las artes escénicas, apuntó que ya antes de la llegada del coronavirus se veía una baja muy grande de espectadores. “Creo que los teatros oficiales podrían ser los primeros en poner en marcha sus actividades. Porque son los que tienen la infraestructura, la logística y los recursos como para cumplir protocolos”, señaló.

—¿Qué características pensás que tendrán la actuación, la dirección y la dramaturgia teatral luego de la pandemia?

—Hace unos días subí a las redes una foto de una versión alemana de “Antígona” a cuyas protagonistas se las ve con mascarillas transparentes. Más allá de algunos comentarios rechazando esa imagen, o de alguna humorada, personalmente pienso que no está nada mal. El presente de esta versión de “Antígona” es una pandemia. Sófocles 2020. Me gustaría que desde lo temático no sea un tema recurrente. Al menos habrá que tomar distancia para poder tener una mirada que pueda contar lo que nos pasa o nos pasó. Seguramente lo más afectado sean los cuerpos en escena. Las butacas se desinfectan, los programas de mano pueden ser virtuales, los espectadores podrán estar distanciados, pero ¿qué pasará con los cuerpos en escena? Entre los puntos del protocolo elaborado figura la posibilidad de escenas de proximidad si los actores involucrados son convivientes. Si se besan en la vida real se podrán besar en la ficción.

—¿Hubo algún otro momento en la historia del teatro en que se produjo un quiebre como el actual?

—Hace poco se discutía si la proyección on line de una obra podía atentar contra el teatro y la verdad que el teatro es demasiado poderoso y ha sobrevivido a muchas cosas como para dudar de eso. Pienso en la obra “El vestidor de Harwood”, la historia de un actor y su asistente vestidor que hacen teatro en medio de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo algo que si bien fue una situación y un contexto muy distinto, de alguna manera modificó mucho la actividad teatral y cultural. Tuvo que ver con la tragedia de Cromañon. A partir de ese hecho hubo todo un replanteo y un ir y venir con los espacios, sus capacidades, sus características físicas, sus habilitaciones. Por mucho tiempo hubo incertidumbre y una serie de protocolos (algunos absurdos para salas de 50 espectadores) a los que hubo que acomodarse. Claro que ahí la mirada no estaba puesta en los cuerpos.

Registros más elaborados

—¿Qué cambios se produjeron en la actividad? Hoy, como nunca, hay un consumo masivo de bienes culturales a través de Internet. ¿Se mantendrá este interés en la “nueva normalidad”?

—Habrá un efecto residual. La vuelta será progresiva. Se proyecta por ejemplo montar las obras o recitales en salas sin público y transmitirlas por streaming. No creo que nos desprendamos de la virtualidad adquirida en estos meses. En todo caso mutará hacia otras posibilidades. Por ejemplo sabremos que el registro audiovisual de nuestras obras deberá ser mucho más pensado y elaborado.

—¿Qué protocolos se podrían poner en marcha para la reapertura de las salas y las clases de teatro?

—Ya se han elaborado varios protocolos. Surgieron todos desde al ámbito privado, al menos en la ciudad de Buenos Aires. El tema es como se ajustan esos protocolos a los distintos circuitos. Y ver qué interés o ánimo tendrá el público para volver a una sala. Durante la gripe A, los teatros cerraron porque bajó muchísimo la cantidad de espectadores. Hay que dar confianza. Nunca el teatro pude ser un lugar de desprotección. Antes de la pandemia veníamos con una baja muy grande de espectadores. Creo que los teatros oficiales podrían ser los primeros en poner en marcha sus actividades. Porque son los que tienen la infraestructura, la logística y los recursos como para cumplir protocolos. Pueden por ejemplo no depender de una taquilla y reducir la cantidad de audiencia. En España, y en otros países de Europa, el puntapié inicial lo están dando los teatros públicos. Eso ayudaría a incentivar la vuelta a las salas.

Más propuestas

—¿Cuál debe ser el rol del Estado frente al sector, en este momento de emergencia?

—No debería ser ni más ni menos que el rol que ocupa ante otros sectores. Por supuesto que en este momento la salud está por fuera de esa comparación. Se puede abrir una Iglesia para dar misa y no un teatro, como pasa en varias provincias. Necesitamos un estado responsable y en todos los niveles, desde los Ministerios hasta los Municipios. Hasta ahora las propuestas han sido muy escasas. Ni siquiera hay un registro nacional del sector. La situación de los trabajadores de la cultura es desde siempre muy precarizada y en este momento más aún. Están muy bien las urgencias y paliar necesidades, pero nos debemos avanzar en las condiciones laborales y de contratación en el ámbito cultural.