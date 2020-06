https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 17.06.2020 - Última actualización - 12:57

12:51

Igualmente, los dirigentes tatengues confían en que el “Vasco” resolverá sus cuestiones en Antofagasta y desembarcará en Santa Fe en reemplazo de Madelón. Spahn, camino a los 100 días sin DT.

Por estas horas, el “Vasco” Juan Manuel Azconzábal continúa realizando los famosos 14 días de cuarentena en un departamento céntrico en Santiago de Chile. El propio DT está, mano a mano, con el presidente del Antofagasta buscando una posible salida a esa cláusula fijada en 50.000 dólares. Desde Argentina, Unión anuncia que no pondrá un solo peso en ese rubro. Crédito: Archivo

Por estas horas, el “Vasco” Juan Manuel Azconzábal continúa realizando los famosos 14 días de cuarentena en un departamento céntrico en Santiago de Chile. El propio DT está, mano a mano, con el presidente del Antofagasta buscando una posible salida a esa cláusula fijada en 50.000 dólares. Desde Argentina, Unión anuncia que no pondrá un solo peso en ese rubro. Crédito: Archivo

Está fijada en unos 50.000 dólares Unión no pagará ninguna cláusula por Azconzábal Igualmente, los dirigentes tatengues confían en que el “Vasco” resolverá sus cuestiones en Antofagasta y desembarcará en Santa Fe en reemplazo de Madelón. Spahn, camino a los 100 días sin DT. Igualmente, los dirigentes tatengues confían en que el “Vasco” resolverá sus cuestiones en Antofagasta y desembarcará en Santa Fe en reemplazo de Madelón. Spahn, camino a los 100 días sin DT.

“Unión nos trasladó que está interesado en contar con sus servicios, pero tiene su contrato en Chile, el cual está cumpliendo. Está allá esperando terminar la cuarentena para reincorporarse al plantel. Tiene una cláusula de salida que a Unión se le dijo que para hacerse de sus servicios debería arreglar eso, sino está claro que tiene un contrato vigente y se quedará en Chile”. Esa frase-bomba de Cristian Bragarnik conmocionó el Mundo Unión, pero no hizo que bajen las acciones por Azconzábal: los dirigentes del Tate creen que finalmente será el DT de Unión y reemplazará a Madelón. Eso sí, avisan: “No vamos a poner nada para pagar esa cláusula”.



Así las cosas, por estas horas, la salida quedó en manos del propio Bragarnik y del mismo “Vasco” Azconzábal, “encerrado” en un departamento del centro de Santiago de Chile haciendo la cuarentena del otro lado de la Cordillera.



¿Qué hizo Unión?: ofrecerle dos años de contrato y un muy buen salario “global” o “paquete” para Azconzábal y sus colaboradores, más allá que hay una decisión política tomada de antemano: quieren que el profe Hugo Díaz en la parte física y el entrenador de arqueros Rodrigo Llinas “sigan sí o sí en el nuevo comando técnico tatengue” que llegue. Por lo que el que venga traerá, a lo sumo, dos asistentes y el primer PF.



Así las cosas, Unión decidió que “el tema de la cláusula de 50.000 dólares” es algo que deben resolver el mismo Azconzábal con su representante —en este caso Cristian Bragarnik— y los dirigentes/accionistas del Club Deportivo Antofagasta de Chile.



Las versiones que llegan del otro lado de la Cordillera son encontradas. Algunos dicen que el “Vasco” haría un canje: resignaría dos o tres meses de sueldos que le deben para poder “salir” de Chile y hacerse cargo de la dirección técnica del plantel de Unión.



Mientras tanto, con Azconzábal deshojando la margarita en un departamento de Santiago de Chile, el plantel de Antofagasta sigue entrenando de la mano del preparador físico Hernán “Nano” Torres, recordando que a fines de julio vuelve la competencia oficial en el vecino país.



Más allá que la vuelta del fútbol en la Argentina está cada vez más distante, mucho más después de lo que comunicó ayer la AFA —“vamos a volver cuando estemos todos en Fase 4”—, Unión va camino a los 100 días sin DT desde que se fue Leonardo Carol Madelón.



Eso sí: hay algo cada vez más cercano y es la fecha del 30 de junio cuando vencen todos los contratos firmados hasta mitad de año. En el caso del Tate, hay nueve (9) determinaciones que se deben resolver: si bien algunos “morirán” por cuestiones naturales de costos inalcanzable o desinterés deportivo, hay casos puntuales por lo que se debe intentar negociar. Es el caso del arquero Sebastián Moyano, además del zaguero Bottinelli y los delanteros Walter Bou y Nicolás Mazzola.

¿El “mariachi” Troyansky?



Según algunas señales claras, el Puebla de México estaría interesado en contar con Franco Troyansky, quien tiene contrato con Unión, club que posee el 50 por ciento de su ficha.



Manuel Jiménez habló con LT10 sobre la posibilidad de sumar a “Pocho” y admitió: “El detalle de la negociación por respeto no puedo darte. Es una de las varias opciones que tenemos”.



Luego se le preguntó cómo está viviendo Puebla con la emergencia sanitaria y destacó: “Somos una institución que estamos cuidando cada detalle del protocolo de seguridad, tanto para los jugadores, cuerpo técnico y la afición. Estamos siendo muy cuidados y estrictos en cuanto a las medidas sanitarias”.



En la parte final, cuando se le preguntó sobre si tomaron contacto con los dirigentes de Unión, admitió: “Primero a esa decisión la tiene que tomar nuestro cuerpo técnico y el área de inteligencia deportiva, que están analizando detalle a detalle, y son quienes tienen los contactos para llegar a las diferentes instituciones sobres los jugadores que tenemos interés”.

“Será el “Vasco”, sí o sí”



Más allá del cimbronazo que causaron las declaraciones de Cristian Bragarnik a TyC Sports —“si Unión no paga la cláusula, Azconzábal no sale de Antofagasta”—, los dirigentes que rodean al presidente Luis Spahn y el propio secretario técnico Martín Zuccarelli están totalmente confiados y convencidos “que el Vasco arreglará sus cosas y será el técnico de Unión”.



Incluso, un rumor no confirmado indica que el “Pepi” Zapata, ex Estudiantes y Newell’s Old Boys de Rosario, estaría llegando a Santa Fe en las próximas horas para visitar Casasol, La Tatenguita y Los Molinos. Hay que recordar que Zapata es el entrenador asistente de Azconzábal.