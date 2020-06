https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El encuentro estaba previsto para el 1 de julio López Obrador ve poco factible reunirse con Trump en Washington

El mandatario mexicano planea reunirse con Donald Trump para “dar testimonio” de la entrada en vigor del nuevo pacto comercial de Norteamérica, el TMEC

El presidente de Mexico, Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles que no creía que fuera posible reunirse el 1 de julio con su contraparte estadounidense, Donald Trump, en Washington, como se había propuesto, aunque no lo descartó totalmente.

El mandatario dijo en abril que le planteó a Trump encontrarse en junio o julio, en lo que sería su primer reunión presencial, para agradecerle permitir a México adquirir equipo médico de Estados Unidos y para “dar testimonio” de la entrada en vigor del nuevo pacto comercial de Norteamérica, el TMEC.

“Yo creo que sí porque ya está el tiempo metido y no va a ser ya posible. No lo descarto todavía, hay que esperar, pero sí ya veo que no va a ser posible”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina al ser consultado sobre si se reuniría finalmente con Trump.