Fútbol Gallardo dijo que no le sorprendió la decisión de Scocco de irse de river

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró este miércoles que no lo sorprendió el hecho de que el delantero Ignacio Scocco se fuera de la entidad, tras cumplir los tres años de contrato, y comentó que "si se demoró su decisión es porque la pasó muy bien" en el plantel.



"No me sorprendió para nada. Venía hablando con Nacho desde hace tiempo y mi relación es clara con todos los jugadores. Tenía un indicio de su decisión, porque me lo había adelantado", expresó el exitoso DT "millonario" en declaraciones a Radio La Red.

Scocco decidió no renovar su vínculo con River, luego de tres años, para poder continuar su carrera en Newells Old Boys, club del que surgió, y donde planea terminar su trayectoria.

"Lo que quería que sepa es que tenía la posibilidad de seguir con nosotros porque lo queríamos. Pero él quería retirarse en el lugar de origen y no se trataba por más o menos minutos jugando", agregó el DT riverplatense.

Incluso reconoció que "él (por Scocco) sabía desde el inicio que luego de los tres años (en River) se iba a retirar en su lugar. Se convirtió en el jugador adorado que fue".

Con información de NA