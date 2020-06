Twitter lanza una nueva función: audios de hasta 140 segundos

Twitter comenzó a probar una nueva función con la que ahora también permite a sus usuarios compartir tuits con mensajes de voz de hasta 140 segundos y que en las próximas semanas estará disponible para todos los usuarios que utilicen la plataforma desde un teléfono iPhone .

Debido a que en las publicaciones escritas "a veces algunos matices de la conversación se pierden", los tuits de voz llegan con el objetivo de "aportar un toque más humano" a Twitter, según aseguró la compañía en un comunicado oficial .

Es posible crear estos mensajes de audio en tuits a través de un nuevo icono con la forma de onda de sonido que se ha incluido en la ventana de composición del mensaje. Después se muestra la foto de perfil y el botón de grabación, con el que los usuarios pueden grabar su voz.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD