Miércoles 17.06.2020

Beach Voley "Volver a sentir la arena después de 85 días, fue lo mejor" Lo dice la entrerriana Ana Gallay, integrante del seleccionado nacional, pudo reanudar sus entrenamientos con vistas a la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio.

La entrerriana Ana Gallay, integrante del Seleccionado Argentino de Beach Volley que buscará la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio, es una de las deportistas que pudieron retomar los entrenamientos en el hábitat natural de su disciplina; en su caso la playa, sobre lo cual se refirió.

* “Esta vuelta fue muy esperada. Veníamos entrenando muchísimo en nuestras casas, pero volver a sentir la arena después de 85 días fue lo mejor que nos podía pasar. Me sentí bastante bien a pesar de que estuve tanto tiempo fuera de la arena”, explicó la jugadora olímpica en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Gallay, de 34 años, conforma la mejor dupla argentina actual con la sanjuanina Fernanda Pereyra. Ambas conquistaron la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y buscarán la clasificación para los JJ.OO. de Tokio, en el torneo Preolímpico que tendrá como sede a San Juan (Argentina), el próximo año.

* “La postergación por un año de los Juegos me pareció perfecto, porque se trata de una pandemia y todavía no hay vacuna para el Covid-19. Tenemos más tiempo para prepararnos. Va a ser difícil porque no hay competencia, pero estamos todos en la misma sintonía”, explicó.

La entrerriana fue la primera jugadora argentina de beach en participar en unos Juegos Olímpicos (en Londres 2012 formando dupla con la santafesina Virginia Zonta) y la primera en ganar una medalla de oro en los Juegos Panamericanos (en Toronto 2015, junto a Georgina Klug, con quien también fue a los Olímpicos de Río 2016). Con Pereyra, de 28 años, Gallay intentará alcanzar su tercer Juego Olímpico y el primero para su compañera sanjuanina.

* “Con Fernanda nos complementamos muy bien; nos seguimos formando juntas. Nos toca vivir esta pandemia y hay que volver con mucha paciencia a los entrenamientos. Sabemos que fueron 85 días distanciadas y es un deporte en el que necesitás hacer cosas con tu dupla, pero nos complementamos súper bien”, consideró Gallay, que volvió a entrenarse en el balneario San Sebastián de La Perla, en Mar del Plata.

Ante la falta de competencia internacional, la deportista de Nogoyá subrayó: “Vamos a tratar de ir en cuanto se vayan abriendo los torneos, pero también tendremos que armar competencias locales y jugar contra chicos para prepararnos”.

Radicada hace ocho años en Mar del Plata, Gallay consiguió una habilitación especial para entrenarse con Pereyra, el entrenador Pablo Del Coto, la jugadora Cecilia Peralta, el acompañante técnico Facundo Del Coto y un preparador físico que no va todos los días. “En Mar del Plata hay movimiento, pero en la playa no debería haber nadie. Los negocios minoristas abrieron y se permitieron las salidas recreativas pero en un radio de 500 metros de la casa. Hubo pocos casos pero hay que cuidarse”, contó Gallay, profesora de Educación Física, quien pasó casi tres meses entrenando físico en su casa y peloteando contra una pared.

Gallay y Pereyra buscarán la clasificación a Tokio (los Juegos serán del 23 de julio al 8 de agosto) en el Preolímpico de San Juan en junio de 2021. Lo mismo hará la otra dupla argentina femenina, integrada por Virginia Zonta y Brenda Churín. Gallay espera que, para entonces, la pandemia haya pasado y se permita la entrada al público en los eventos deportivos. “Me imagino un Preolímpico lleno de gente, con nuestros amigos y familia en las tribunas, muy parecido a lo que fue el de Santa Fe en 2016. La gente se copa alentando a las duplas argentinas cada vez que hay una plaza olímpica en juego. Cuento esto y me transpiran las manos, ja. Ojalá sea posible”, cerró.

Autorización oficial

El Seleccionado Femenino de Beach Volley retomó los entrenamientos tras recibir autorización oficial por la instancia clasificatoria olímpica que tiene por delante. Ana Gallay y Fernanda Pereyra iniciaron el trabajo en Mar del Plata, donde recibieron habilitación; Virginia Zonta se entrenará en Santa Fe y Brenda Churín en La Plata, según informó la Federación del Vóleibol Argentino.

En cuanto al equipo masculino, que aún desconoce la sede de su Preolímpico, la base será en Rosario, excepto para los mendocinos Leandro Aveiro y Bautista Amieva, quienes trabajarán en Tunuyán.

En ambos casos, las actividades iniciarán cuando los entrenadores lo dispongan de acuerdo a la programación camino a cada Continental Cup, que se realizaría en junio 2021. Los calendarios fueron aplazados por la pandemia de coronavirus y la Federación Internacional de Vóleibol y el Comité Olímpico Internacional todavía no dieron a conocer las nuevas fechas.

Desean modificar el modelo español

Once de las diecinueve federaciones territoriales decidieron presentar un proyecto alternativo para la dirección de la Real Federación Española de Vóleibol, con un “modelo de gestión transversal”, tanto para el juego tradicional como para el beach volley nacional.

Las territoriales que no coinciden con las propuestas del actual presidente de la RFEVB, Agustín Martín, están dando forma al proyecto que defenderán en las próximas elecciones del ente federativo nacional y pretenden que su deporte gire en el próximo decenio en los ejes de la profesionalización, la financiación, la visibilidad de ambas especialidades y la difusión en medios de comunicación.

Los presidentes de las Federaciones de Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Catalunya, Ceuta, Extremadura, Melilla, Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana, creen -y más después de la crisis por el Covid-19 en la sociedad en general y en el deporte en particular- que hay “mucho margen de mejora en la gestión del vóleibol español”, con la finalidad de conseguir grandes objetivos, en especial en la coordinación y transversalidad del trabajo.

Las once territoriales se reunieron en forma telemática, expresando su deseo que conseguir, no sólo a un nuevo modelo de gestión eficiente y eficaz que ayude a superar la crisis generada por el Covid-19; sino también que sea una base sólida de trabajo a corto, medio y largo plazo.

Para ello se desarrollarán grandes ejes que incluye, entre otros asuntos, la búsqueda de nuevos recursos de financiación que no sólo lleguen a la RFEVB, sino que sirvan para dar un apoyo permanente, a diferencia de otras propuestas, a territoriales y clubes, con especial incidencia en competiciones nacionales y selección española.

También quieren empezar un “camino serio hacia la profesionalización”, que ayude a consolidar las estructuras y a fortalecer todos los estamentos del vóleibol y el beach volley; potenciar la formación con las últimas novedades técnicas del deporte y de la gestión de entidades deportivas; y aumentar de forma exponencial la visibilidad de sus dos disciplinas deportivas a través de la comunicación interna y externa.