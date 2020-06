https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 17.06.2020

19:01

El rodaje se inicia a principios del año próximo Kristen Stewart interpretará a la princesa Diana en la película 'Spencer': Deadline

El premiado cineasta chileno Pablo Larraín está listo para dirigir a la actriz Kristen Stewart en el rol de la princesa Diana de Gales en la película “Spencer”, publicó este miércoles en exclusiva el sitio especializado Deadline.

De acuerdo al citado medio, la película con guión de Steven Knight, que escribió la película “Eastern Promises” (2007) y creó la serie “Peaky Blinders”, relata un fin de semana crítico a principios de los años 90, cuando Diana de Gales entiende que su matrimonio con el príncipe Carlos no tiene futuro y decide cortar lazos con la familia real británica.

La historia se desarrollará un fin de semana de Navidad de Lady Di en la residencia oficial de la reina Isabel II y del resto de los Windsor en Sandringham en Norfolk, Inglaterra, así que no abordará, en principio, su muerte en 1997 en un accidente de tránsito en París. Se espera que la producción comience a principios de 2021.

La película también está producida por Larraín, que fue nominado a los Oscar en 2013 por “No”. Su último filme fue “Ema” con Mariana Di Girolamo y Gael García Bernal. En 2016 tuvo el honor de dirigir a Natalie Portman en “Jackie”, sobre la vida de Jacqueline Kennedy.

Larraín afirmó que decidió hacer este filme motivado por una historia de amor de película que no fue. “Todos crecimos, al menos así lo hizo mi generación, leyendo y comprendiendo lo que es un cuento de hadas”, dijo Larraín a Deadline. “Por lo general, el príncipe viene y encuentra a la princesa, la invita a convertirse en su esposa y finalmente se convierte en reina. Ese es el cuento de hadas. Cuando alguien decide no ser la reina y dice: ‘Prefiero irme y ser yo mismo', es una gran decisión, un cuento de hadas al revés. Siempre me llamó mucho la atención y pensé que debía haber sido muy difícil de hacer. Ese es el corazón de la película”, explicó el reconocido realizador.

Larraín se mostró muy interesado por el significado “icónico” de Lady Di.

La película no tratará con la trágica muerte de Diana después de que ella dejó la vida en el palacio, sino que examinará su tormentosa relación con su esposo y su amor feroz por sus hijos, el príncipe William y el príncipe Harry. Años más tarde, Harry se casó con la actriz Meghan Markle y tomó una decisión similar a la que tomó su madre cuando era solo un niño.

“Siempre me ha intrigado y fascinado la familia real y cómo están las cosas en esa cultura”, dijo Larraín. “Diana es un ícono tan poderoso. Millones y millones de personas, no solo mujeres, sintieron empatía por ella. Decidimos meternos en una historia sobre la identidad y sobre cómo una mujer decide de alguna manera, no ser la reina. Es una mujer que, en el viaje de la película, decide y se da cuenta de que quiere ser la mujer que era antes de conocer a Carlos”, detalló. “Por eso la película se llama “Spencer”, que es el apellido que tenía antes de conocerlo”.

“Son solo tres días de su vida y en ese período de tiempo muy pequeño, puedes tener una perspectiva más amplia y amplia de quién era ella. Todos conocemos su destino, lo que le sucedió, y no necesitamos ir allí. Nos quedaremos en este espacio más íntimo donde ella podría expresar a dónde quiere ir y quién quiere ser”, explicó el director.

“Es una gran historia universal que puede llegar a millones y millones de personas, y eso es lo que queremos hacer. Queremos hacer una película que se conecte con un público mundial interesado en una vida tan fascinante”, añadió.

Por el momento se desconoce el nombre del actor que será el príncipe Carlos en la historia. Tampoco se sabe si la familia real británica estaba al tanto de este proyecto que se está presentando en el mercado virtual de Cannes (Marché du Film) a posibles inversores con el objetivo de comenzar el rodaje el año próximo,

Aunque alcanzó la fama, especialmente entre el público juvenil, por la saga de películas “Twilight” (Crepúesculo) Stewart se ha alejado en los últimos años de los grandes proyectos para dedicar sus esfuerzos a un cine más indenpendiente.. Así, la actriz ha participado en filmes como “Still Alice” (2014), “Clouds of Sils Maria” (2014), “Café Society” (2016), “Personal Shopper” (2016) o “Seberg” (2019).

“Kristen es una de las grandes actrices del momento”, dijo Larraín. “Kristen puede ser muchas cosas, y puede ser muy misteriosa y muy frágil y, en última instancia, muy fuerte también, que es lo que necesitamos. La combinación de esos elementos me hizo pensar en ella. Creo que va a hacer algo sorprendente e intrigante al mismo tiempo”.