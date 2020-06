https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 17.06.2020 - Última actualización - 19:06

19:04

Tras el positivo de la ex gobernadora bonaerense

"Quique" Sacco, pareja de Vidal, también dio positivo de coronavirus

"Continuaré aislado y con seguimiento médico. Me siento bien y soy asintomático", expresó el periodista en su cuenta personal de la red social Twitter.

Crédito: Archivo



Crédito: Archivo

