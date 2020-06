https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

SEOM: cobran pero no atienden

ALEJANDRO

“La municipalidad se apuró a iniciar el cobro por estacionamiento medido ni bien se reanudaron algunas actividades. Pero si uno quiere hacer consultas telefónicas nadie responde los llamados ni al 0800 ni al número que pasan en atención ciudadana. Toman solo consultas por mail y, obviamente el tiempo de demora en contestar que deja mucho que desear.”

Agradecimiento

PABLO GIGLIOTTI

“Un gran agradecimiento a mi diario El Litoral. Ya son como 400 los mensajes publicados en Línea Directa y Llegan cartas de mi autoría y que conservo en mi archivo personal; sumados a la revista Nosotros que publican los sábados. Por eso mis expresiones de agradecimiento. Han sido siempre muy atentos. Muchas gracias”.

Llegan cartas

Cuarentena. La otra grieta

Fabián Savarino

Desde hace varios días asistimos a una especie de compulsa por la salida o no de la cuarentena. Varios medios de comunicación se hicieron eco de los numerosos reclamos de ciudadanos que pretenden empezar a salir del llamado Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Los argumentos son variados y en muchos casos justificados. Hay necesidad de ir retomando la rutina laboral y social. Muchos necesitan volver a trabajar, llevar el sustento a sus hogares y no pueden seguir aislados y recluidos en sus casas.

En Argentina, un alto porcentaje de la economía es informal. Aproximadamente un 50 por ciento, según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. La elevada informalidad en el trabajo y en diversos sectores de la producción y el comercio, aceleran la necesidad, imperiosa, de retomar las actividades productivas.

A esta situación, apremiante por cierto, le debemos sumar la situación traumática que está dejando el aislamiento, que ya lleva casi 90 días. Personas que viven en la más absoluta soledad. Niños y adultos acorralados. Visitas que no pueden realizarse. Personas fallecidas que no han podido ser despedidas por sus seres queridos y un sin número de padecimientos que comienzan a causar efectos como la depresión, la ansiedad, el estrés, entre otras patologías.

Dicho esto, nos encontramos frente a la posible salida progresiva de la cuarentena. De hecho en Santa Fe ya comenzamos con la flexibilización. Debemos ir de a poco y tomando los recaudos necesarios para no retroceder. El uso del tapabocas, evitar aglomeraciones y manteniendo la distancia social son condiciones, casi excluyentes, de lo que comenzamos a llamar la “nueva normalidad”.

Pero la realidad nos enfrentó a otra situación que no pensábamos: una nueva grieta. Y en este caso la grieta de la cuarentena. Una ferviente discusión, casi filosófica, sobre si debemos o no empezar a salir. Casi sin atender a los especialistas, comenzamos nuevamente con las descalificaciones por pensar distinto.

La era K y la era M son el reflejo de una grieta que la mayoría de los argentinos padecemos y nunca quisimos. Si estamos de un lado o del otro, si adherimos a una u otra ideología, automáticamente nos enfrentamos, somos el enemigo al que hay que callar y desacreditar inmediatamente. Los enfrentamientos mediáticos se han trasladado a las familias, a los amigos y a la sociedad toda. Estamos atravesados por la grieta. Grieta que a muchos les conviene, pero que a la mayoría nos hace daño. Nos divide, nos debilita y nos conduce a un país débil y poco democrático.

Ya hemos tenido la experiencia y hoy lamentablemente volvemos a cometer el mismo error. Empezamos a descalificarnos, a ofendernos, a maltratarnos. En este caso, no por adherir a una ideología o un credo, sino por usar o no el tapabocas, si podemos empezar a reunirnos, o por creer que hay que salir o no de la cuarentena.