Trump estuvo cerca de invadir Venezuela, según las memorias de uno de sus asesores

En un extracto de las memorias de John Bolton, al que accedió el Washington Post, el ex consejero de Seguridad Nacional estadounidense asegura que Trump quiso intervenir en Venezuela y ponerle fin al régimen de forma militar, pero sus asesores lo persuadieron.

“Trump me insistió que quería una opción militar para Venezuela”, escribe John Bolton al principio del capítulo titulado Venezuela Libre de su libro de memorias, The Room Where It Happened. “Yo expliqué por qué la fuerza militar no era una opción, sobre todo por la oposición a la idea en el Congreso. Yo estaba convencido de que podíamos lograr los objetivos trabajando con los oponentes de Maduro”.

En el capítulo, de más de veinte páginas, el ex consejero de seguridad de la Casa Blanca explica cómo se fue armando la política exterior ante Venezuela.

Según Bolton, Estados Unidos no jugó ningún rol en “asistir o alentar a la oposición a asumir la presidencia interina. Ellos vieron esto como su última oportunidad. Ya estaba todo listo y nosotros debíamos decidir cómo responderíamos. ¿Sentarnos y observar?” Dice el diplomático norteamericano que luego instruiría a Mauricio Claver-Carone apoyar a Juan Guaidó.

En un principio, a Trump no le agradaba mucho el plan de que Guaidó se erigiera como presidente interino de Venezuela. Los asesores, encabezados por Bolton, lo convencieron.

Foto: Gentileza

“Teníamos una muy buena oportunidad para derrocar a Maduro y era posible que no se repitiera si no se tomaban las medidas. Pompeo estuvo de acuerdo en que no podíamos permitir que se repitiera el error de Obama en 2009, cuando no hizo nada ante las protestas en Irán».

Enemigo “inteligente y fuerte”

Aún con Venezuela tensa y en la víspera de la juramentación de Guaidó, Trump no veía posible que Maduro cayera ya que lo consideraba un enemigo “inteligente y fuerte”. Bolton reveló que, a horas del 23 de enero, “el ministro Vladimir Padrino y el canciller Arreaza se habían acercado a la oposición, tentativamente explorando cuál era la propuesta de amnistía de la Asamblea Nacional».

“Trump acordó reconocer inequívocamente a Guaidó, para lo cual Pence, quien se encontraba en la reunión, estaba listo”, escribe el ex consejero de Seguridad. “Luego, Trump nos dijo: ‘Quiero que Guaidó diga que será extremadamente leal a Estados Unidos y a nadie más’”.

Foto: Gentileza

Aunque a Trump le emocionó el reconocimiento a Guaidó y vio todo como un evento histórico, a las pocas horas se mostraba escéptico. “Yo siempre he dicho que Maduro es duro. A este chico, Guaidó, nadie nunca ha escuchado de él”, le dijo el presidente a John Bolton.

“Trump pensaba que Guaidó era ‘débil’ en comparación a Maduro, quien era fuerte. Para primavera, Trump llamaba a Guaidó ‘el Beto O’Rourke de Venezuela’, difícilmente el tipo de halago que un aliado de los Estados Unidos esperaría”, indica Bolton.

Para finalizar, Bolton deja en claro que la mejor opción, para él, era lograr un quiebre militar en Venezuela, escenario que finalmente no se dio.