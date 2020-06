Michlig y la agenda que viene en el gobierno de Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ministro destacó que se avanzó en los acuerdos con constructoras, municipios y comunas y en reforzar el sistema de salud ante la pandemia. Para los próximos meses el programa de conectividad más una mayor descentralización del Estado y el relanzamiento de obras públicas con contenido social y con mucha mano de obra.

“Los sueños no debemos perderlos” afirma el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, sobre el final de una larga charla sobre la marcha de los seis primeros meses del gobierno donde explicó los inconvenientes del inicio de la gestión hasta llegar al acuerdo con los constructores, haber fortalecido el sistema de salud como consecuencia de la pandemia y avanzar en saldar deudas con municipios y comunas. Además trazó objetivos inmediatos como el plan de conectividad, descentralización del Estado y obras en marcha con mucha mano de obra y con destino social. “Mientras no podamos acceder al financiamiento internacional, es imposible pensar en grandes proyectos, en grandes obras. Se ha hecho en esta etapa un fuerte trabajo de acercamiento con organismos internacionales de créditos. Los sueños no debemos perderlos”, destacó.

Admitió que tras la traumática transición “sabíamos que había un sinnúmero de gastos que iban a modificar sustancialmente el resultado y que implicaba un trabajo burocrático, administrativo, de reconocimiento de gastos, modificaciones presupuestarias y contabilización que iba a llevar su tiempo. El volumen de esa gestión se ve en el cambio que hubo en el déficit de la deuda del 10 de diciembre al 31 de diciembre”.

Señaló la decisión de no tomar dinero para pagar obligaciones salariales “por cuestiones de prudencia” y advirtió que la mayoría de las obras públicas ya estaban paralizadas, a excepción de las que tenían fondos asignados por el gobierno nacional o créditos internacionales. “Las obras de rentas generales, esa que durante la transición pedimos que se detengan las licitaciones porque sabíamos que no iban a tener financiamiento. Esto generó dificultad administrativa y luego financiera que es lo que planteó la ley de Necesidad Pública”. Marcó además que esta ley marcó las prioridades en materia alimentaria, sanitaria y de seguridad así como la necesidad de financiamiento para esas emergencias. “Sumamos la adhesión al sostenimiento de tarifas que dispuso el gobierno nacional”. Michlig reconoció que la ley que esperaban en enero llegó en marzo y cuando ya estaba la pandemia “y hubo que cambiar el eje de gobierno y atender la emergencia”.

Los acuerdos

Mencionó los acuerdos alcanzados en seis meses, entre ellos con las empresas constructoras “y a partir de allí relanzar la obra pública con prioridades distintas. El perfil es seguir obras estratégicas, de orden sanitario y que demanden mayor cantidad de mano de obra posible. Entre las estratégicas están las continuidades de los desagües Llerena y Espora y terminar la ruta 1”. Destacó el aumento de camas críticas y leves en el sistema de salud así como el refuerzo de profesionales de salud. “Hoy tenemos un sistema sanitario mucho más fuerte no solo desde lo edilicio, sino de la capacidad de atención, de traslados porque hemos invertido también en mejorar las ambulancias”.

También se detuvo en la relación con municipios y comunas subrayando que al inicio de gestión había deudas por 4 mil millones de pesos en Obras Menores, Financiamiento Educativo y por obras delegadas. Se avanzó en el pago de Obras Menores; de saldos de coparticipación 2018 donde se había dejado de lado a administraciones que no pertenecían al Frente Progresista y en cuanto al Financiamiento Educativo remarcó que incorporaron a los municipios de segunda que fueron excluidos en la gestión anterior del reparto del 40%. “El 60 % del fondo se reparte en base a un índice determinado y el 40% restante en reconocimiento de gastos que solo presentaban Santa Fe y Rosario. Ahora, a Reconquista le correspondieron 6 millones más; a Sunchales, 5, etc”, informó.

Esta descripción le permite al ministro afirmar que “con municipios y comunas estamos mejor desde el punto de vista financiero y con deudas ínfimas de acuerdo a lo que heredamos”. Por último justificó la decisión de no coparticipar los ATN entregados a las provincias por la pandemia. “Los fondos entregados por Covid son muy superiores a los que le hubiera correspondido por ATN a los municipios y comunas” aseguró y agregó los refuerzos para hospitales, samcos y gastos de funcionamiento entregados en toda la provincia.

“La respuesta del Estado ante la pandemia fue importante y en función de la curva queda claro que hay un resultado de las políticas, pero quedan los efectos y hay ya medidas tendientes a corregir esto. En lo inmediato sostener a los negocios que no han tenido actividad o poca, y vendrá luego un tiempo donde habrá que tener a volver a extender la economía y se utilizarán los fondos previstos dentro de la ley de Covid”, anticipó.

Iturraspe

Michlig destacó la decisión del gobierno de Perotti de rescatar el viejo hospital Iturraspe. “Hay que ir a ver el desprecio con que se abandonó un patrimonio importante de la ciudad”. Afirmó que “un salto de calidad es tener recuperado una parte del nosocomio que tras la emergencia será destinado a oncología” y valorizó la tarea de la comunidad del hospital cuando se mostró en contra del cierre definitivo. “El viejo Iturraspe seguirá siendo parte del sistema de salud y resta definir el destino de una parte del nosocomio”.

Lo que viene

En cuanto a las acciones de gobierno por venir destacó que “la pandemia golpea totalmente el esquema pensado y obliga a repensar en otros objetivos y otras políticas” y puso en primer plano el programa de conectividad donde la creación de una sociedad estatal es parte del programa. “Avanzaremos en formalizar el programa, el consejo asesor, hay conversaciones iniciadas con actores para tener acciones concretas en el corto plazo más allá de la creación de la empresa que será una herramienta necesaria para acceder a distintas fuentes de financiamiento y tener relación con Arsat y Enacom. Habrá dos políticas: una hacia adentro del Estado y otra hacia afuera”.

Los otros temas son profundizar el equipamiento sanitario, redefinición de la obra pública, y descentralizar funciones del Estado que pasan por financiar determinados programas como, por ejemplo, los de atención de problemática de género en los territorios, rediseñar políticas alimentarias. “Es toda una mirada que debemos darnos y por eso lo incluimos en la necesidad pública pero quedó ahora desnuda en la pandemia. Esto ligado a otras políticas sociales como refuerzo a instituciones y clubes que estarán definidos en estos días así como el acercamiento a cooperativas o profundizar el programa que Los Sin Techo definieron como Santa Fe sin ranchos”.



La toma de crédito con Nación

Esta semana, el gobernador Omar Perotti y el ministro de Economía, Walter Agosto, firmaron el convenio de financiamiento con el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero; y el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán para acceder a un préstamo de 4600 millones de pesos otorgado en el marco del Programa Nacional para la Emergencia Financiera Provincial.

“Son 4600 millones de los 16.000 millones autorizados por Legislatura para recomposición de FUCO y gastos indicados en la ley de Necesidad Pública. Esta acreditación aumenta el Fuco y permite anticipar el pago del Sueldo Anual Complementario que no es el destino final del préstamo. Además la tasa es más barata que los descubiertos tomados en 2019”, explicó Michlig a El Litoral.

Anticipó que el crédito dispara el otorgamiento de préstamo a municipios y comunas en condiciones más ventajosas que actual ley de anticipos. “Todo lo dijimos en la discusión de la Ley de Necesidad Pública y actuamos como dijimos. Vamos a pagar el fondo de Obras Menores para gastos corrientes del 2019” remató.

El canal oficial

Michlig resaltó la importancia del canal de la provincia en esta etapa de pandemia. Foto: El Litoral

El Poder Ejecutivo designó la semana pasada a Luis Pfeiffer y a Mariano Raimondi como presidente y director de 5RTV, el canal oficial de la provincia. Michlig aclaró que la relación fue excelente con el último director, Guillermo Acrich, representante por la mayoría de la Cámara de Diputados. “Esta demostrada la inaplicabilidad, inutilidad o inconveniencia de una ley de mandatos de directores distinto a mandatos de gobierno. Es imposible pensar que los directores anteriores se ajusten a la nueva gestión. Hoy regularizamos la situación” señaló. Enseguida subrayó la importancia del canal durante esta pandemia como voz transmisora del gobierno, el uso de la tecnología para la comunicación y ahora el programa EducActiva “que muestra lo que puede hacer el canal a favor del Estado y a favor de la gente. Desarrollar productos que por sus costos muchas veces no puede desarrollar la actividad privada y llegar a los lugares de la provincia donde los canales privados no están”.



El diálogo con Legislatura

​Después de la imposibilidad de lograr la ley de emergencia en diciembre, el gobierno inició un proceso de acercamiento con las dos cámaras legislativas y con el propio oficialismo. Según Michlig hay “diálogo permanente y franco con todas las áreas del gobierno. Hay presencia territorial distinta del gobierno que se basa en el desarrollo de acciones de los distintos ministerios y la relación con los senadores, incluso los no justicialistas. Con la Cámara de Senadores tenemos diálogo franco, permanente que nos ayuda y potencia en la acción del territorio. Una muestra fue la actividad de los comités de crisis departamentales, donde sin discriminación política se pudo aglutinar a todas las fuerzas políticas y sociales en cada departamento en pos de generar políticas”

También señaló que en Diputados “hay defensa de los intereses del Ejecutivo y un alineamiento de todos los sectores justicialistas de la Cámara a las políticas del Ejecutivo”, remató.

