"La salida de Estudiantes es la mejor decisión"

Luego de la desvinculación de la entidad “Pincharrata” al terminar su contrato, el ex defensor de Colón oriundo de Sa Pereira dijo que “lo venía pensando”. También adelantó que no tiene definido qué hará en el futuro y que le gustaría tener una oportunidad en el fútbol del exterior.

En el Centenario. Facundo Sánchez jugando para Estudiantes, fue en noviembre del año pasado, cuando Colón derrotó 3 a 2 al “Pincha”. El ex lateral derecho sabalero, oriundo de la localidad de Sa Pereira, quedó libre de la entidad de La Plata, y si bien dijo que no sabe qué va a hacer, la chance de volver a vestir la rojinegra existe. Crédito: Manuel Fabatía

El defensor Facundo Sánchez, quien se desvinculó de Estudiantes de La Plata luego de cuatro años y medio, admitió que la salida del club “fue de la mejor manera”, al tiempo que mostró su agradecimiento con la institución: “Lo venía pensando y lo sentía, creo que es la mejor decisión para ambas partes, dimos nuestra posición y todo fue de la mejor manera”, destacó.

“La decisión se tomó después de una charla que mantuvimos con Agustín Alayes (mánager de la institución “Pincha”), cada cual dio su punto de vista, y aún con diferencias como en cualquier trabajo todo terminó de la mejor manera”, confió el futbolista que llegó a Estudiantes a principios del 2016.

Más adelante expresó que “después de definir el tema charlé con Leandro Desábato (director técnico), porque quería saber qué pensaba. Soy un agradecido a Estudiantes porque siempre me hicieron sentir como si hubiera nacido en el club”. Sánchez remarcó: “No me reprocho nada, siempre traté de dar todo y fui parte de buenos momentos del equipo y del club, como la inauguración del nuevo estadio”.

“Cuando llegué no pensé que iba a jugar desde el principio ni que iba a estar tantos años en el club, logré continuidad y Nelson Vivas fue sin dudas quien más me marcó, se dio algo especial con él y fue uno de los artífices de lo que pude dar en Estudiantes”, reveló el defensor en diálogo con “Cielosports”.

El lateral santafesino se encuentra en Sa Pereira, su ciudad natal, y dijo que estuvo “dos meses en un departamento y es imposible. En las provincias se podría entrenar y desarrollar las distintas actividades deportivas”.

El jugador, que se desempeñó como lateral derecho en Colón durante dos años (2009-2011) reconoció que no tiene definido su futuro, y que analizará las ofertas que tiene (una de ellas podría ser de parte de la entidad rojinegra) y que pueden llegar, aunque le gustaría tener una chance en el exterior.

Andújar crítico

El arquero de Estudiantes, Mariano Andújar, criticó la organización del fútbol argentino, aseguró que el torneo local “no es competitivo ni atractivo”, y consideró que la única razón por la que vuelven los jugadores al país es “la familia”.

“Desde que volví a la Argentina en 2016 no jugué dos torneos iguales”, dijo Andújar. En declaraciones a Radio 94,7, el arquero afirmó: “Creo que la única manera de que un jugador de renombre quiera volver a Argentina es que tenga a su familia acá. El torneo no es competitivo ni atractivo, no es fácil de vender un torneo de 30 equipos y sin descensos”.

“Es muy difícil explicarle a alguien que viene de afuera cómo es la competencia del torneo argentino”, agregó; y sobre la dirigencia de la AFA destacó: “Claudio Tapia logró un montón de cosas bien. No comparto con otros que se creen los dueños del fútbol y salen a declarar siempre. Le falta una vuelta de tuerca, de profesionalismo y de venta del producto”.

Más adelante manifestó: “Recién ahora los jugadores están siendo parte de la gestión dirigencial. No creo que los clubes sean sólo sociales y la aguja la mueve el fútbol. Sebastián Verón está haciendo un gran trabajo en Estudiantes”.

Andújar se refirió al su situación personal y a la de otros compañeros de equipo: “A mí este parate me revivió las ganas de seguir jugando, la ‘Gata’ Fernández ya venía pensando su retiro, y Javier Mascherano se va a retirar jugando, es todo un rumor lo que se dijo”.

Por último resaltó: “Me siento muy identificado con la conducción de Estudiantes, estoy muy contento acá, vivo a pocas cuadras del lugar de entrenamiento. Es cierto que estuve dos veces la posibilidad de jugar en Boca pero jamás presioné y entre los clubes no se pusieron de acuerdo”.

“Vitamina” Sánchez desmintió ofertas para dirigir a Central

El ex jugador de Rosario Central y actual entrenador de Oriente Petrolero de Bolivia, Pablo “Vitamina” Sánchez, desmintió una supuesta oferta para que se haga cargo del equipo rosarino en reemplazo de Diego Cocca, quien se desvinculó el martes de la institución del barrio de Arroyito.

Sánchez, en su cuenta de Instagram, explicó que “esta mañana fui llamado por muchos periodistas por un supuesto llamado de Central para hacerme cargo de la dirección técnica. Como hincha del club y por el respeto que me merecen los hinchas y la institución deseo aclarar, para evitar cualquier malentendido, que ni mi representante ni yo fuimos contactados por los dirigentes de Central en las últimas semanas”.

Y agregó el ex volante rosarino: “Aprovecho para aclarar que me encuentro a gusto desempeñándome en Oriente Petrolero y voy a honrar mi contrato con este club, con el cual me encuentro en plena planificación del regreso a los entrenamientos”. Sánchez, de 47 años, concluyó: “Agradezco a todos aquellos que se contactaron conmigo y espero, como siempre, que cualquier decisión que se tome sea la mejor para Central”.

Los dirigentes de Rosario Central se aprestan a dialogar con el entrenador de la reserva y también ex jugador del club, Cristian “Kily” González, a quien le ofrecerán que se haga cargo del primer equipo, según informó ayer un allegado a los dirigentes.