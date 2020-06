Luego de declararse "libre" de coronavirus, Nueva Zelanda estudia 300 posibles casos

El gobierno de Nueva Zelanda estudia 300 posibles casos de coronavirus luego de que haberse declaro libre de la enfermedad hace una semana. El nuevo brote se produjo tras permitir el ingreso al país de dos mujeres británicas.

Ambas estuvieron en cuarentena pero el gobierno les permitió abonadorla para ir al funeral de su padre. Días después el resultado de su examen arrojó que tenían coronavirus.

Según había explicado el ministro de Salud las mujeres se habían trasladado hasta el entierro de manera segura. Pero luego se supo que estuvieron en contacto con otras personas. Un error garrafal en el país ejemplo a la hora de enfrentar la pandemia.

#WATCH: Yesterday Prime Minister Jacinda Ardern addressed the recent positive COVID-19 cases in New Zealand, and explained changes that would be implemented as a result. ⬇️ pic.twitter.com/97LGVXPIjl