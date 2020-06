https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Situación “insostenible”

Casas de cambio reclaman abrir

Desde la cámara que las agrupa afirman que no hay ningún motivo para no trabajar en el interior del país.

Crédito: Archivo El Litoral

Las casas y agencias de cambio son otros de los rubros que necesitan reabrir su actividad cuanto antes en el marco de la pandemia global de coronavirus. Desde la cámara que nuclea al sector aseguran que la situación es “desesperante”, y a su vez, afirman que los empleados de ese rubro no tienen acceso a los subsidios que otorga el gobierno nacional. Y si a eso se le suman los nuevos requisitos que establece el Banco Central hacen que la situación sea cada vez más “insostenible”.

Según precisó el titular de la Cámara Argentina de Agencias y Casas de Cambio (Cadecac), Mario Mochetti, el último contacto que tuvieron con la entidad monetaria oficial del país ocurrió la semana pasada a partir de las inquietudes de los agentes del sector por retomar la actividad cuanto antes, incluso en las provincias que están en fases avanzadas respecto al Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Sin embargo, Mochetti aseguró que el argumento del Central es que aún no están dadas las condiciones para reabrir, más allá de que las casas y agencias de cambio podrían operar con los protocolos correspondientes como lo hace otro rubro comercial, según razonó el directivo.

“Los reclamos por parte de entidades del interior del país son muy importantes, todos los días recibimos consultas para saber si hay novedades para poder reabrir las casas de cambio”, precisó Mochetti.

Nuevas reglas

En ese sentido, el dirigente de la entidad aseguró que dentro de este proceso se deben tener en cuenta las nuevas regulaciones que estableció el Banco Central para las agencias y casas de cambio, que incluye capitales mínimos (oscilan entre los 5 y 10 millones de pesos), garantías determinadas y auditorías internas, que transforman la situación en “un cóctel insostenible” en este proceso de aislamiento y cese preventivo de actividades, pese a que las entidades bancarias sí pueden operar.

En la actualidad, las entidades cambiarias cuentan con alrededor de 5 mil empleados en todo el país de forma directa o indirecta y eso los pone en una situación muy complicada.

“Realizamos consultas la semana pasada para ver la posibilidad de poder operar en ciudades que se encuentran en fase avanzada y la realidad es que, si bien nosotros no pertenecemos al gremio mercantil, la competencia regulatoria normativa sobre entidades cambiarias la tiene el BCRA, entidad que por el momento no tiene contemplada la posibilidad de la apertura con atención al público”, señaló Mochetti.

Perjuicios

En ese sentido, explicó que para los agentes que operan en el sector “es una situación muy compleja, entre otras cosas porque se las considera como sistema financiero y por lo tanto no puede acceder a los beneficios de los ATP (Aportes al Trabajo y la Producción) y está obligada a seguir con las puertas cerradas”.

A su vez, Mochetti precisó que otro factor que perjudicó al sector cambiario son las restricciones a la venta de moneda extranjera y el impuesto del 30%, factor que borró prácticamente del mapa al mercado de compra de divisas.

Entre otro de los inconvenientes que generó la pandemia, según precisó, es el caso de las personas que cobran pensiones desde el exterior y no pueden cambiar sus cheques en concepto de depósito.

"La situación es complicada en el Amba pero nuestra aspiración era avanzar en la apertura de los negocios en otras provincias. Indudablemente el sector que agrupamos está alcanzado por otra problemática diferente", apuntó, para agregar: "El producto que comercializamos es moneda extranjera, y eso nos está afectando para poder reanudar nuestra actividad".