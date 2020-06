https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 18.06.2020

En Nueva Pompeya Le robaron la moto y lo balearon en una pierna

Dramático momento vivió ayer un policía retirado junto a su hija adolescente cuando una pareja de rufianes los asaltó y les robó su moto. En medio del atraco el hombre recibió un disparo en su pierna y la jovencita debió soportar que le apunten con un arma a su cabeza.



El grave incidente ocurrió en el último tramo de la tarde del miércoles y tuvo lugar en Matheu al 4000, esto es, en barrio Nueva Pompeya, donde reside Gabriel Abatte (54), un personal policial jubilado.



Eran cerca de las 19 cuando el nombrado junto a su hija regresaban de hacer un mandado. Pero cuando estaban estacionando la moto en la que se trasladaban frente a su casa, apareció en escena un sujeto que venía con un arma de fuego.



Del malviviente se supo que era un muchacho de unos 20 años, el que también llegó a bordo de una moto que conducía una mujer.



“Ni bien apareció nos arrebató. A mí me pidió la moto mientras que a la nena le apuntó con el arma a la cabeza. Yo me asusté porque me di cuenta que la pistola estaba montada, es decir, que estaba en condiciones para disparar”, dijo hoy Abatte, en diálogo con El Litoral.



“Le dije no le apuntes a la nena, pero el me pedía que no me acerque. Después se subió a la moto y antes de salir efectuó un disparo. Yo en el momento intenté agarrarlo pero el aceleró y me ganó la fuerza de la moto. Por la tensión del momento ni me había dado cuenta que el disparo me había pegado en la pierna, arriba del tobillo. Por suerte fue solo un roce”, agregó.



En otra parte el infortunado narró que el robo se produjo “en momentos que había un montón de personas en la calle. Los ladrones no le temen a nada. Cuando escucharon el disparo muchos vecinos salieron. Llamamos a la policía y en menos de 1 minuto llegó una patrulla del GOE que salió a buscar a los ladrones”.