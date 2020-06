Estigarribia espera que alguien levante el "tubo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Manifestó nuevamente su deseo de seguir en Santa Fe: “Mi familia ni siquiera quería volver a Paraguay para hacer la cuarentena, se quería quedar en Santa Fe”, señaló. Cumple 33 años en setiembre. Tiene chances de seguir.

El volante paraguayo, Marcelo Estigarribia, volvió a manifestar sus deseos de continuar en Colón. “Mi familia no quería ni siquiera volver a Asunción cuando arrancó la pandemia, se querían quedar en Santa Fe. Estamos muy cómodos, Colón es un club familiar y nos gusta la ciudad”, dijo el mediocampista, cuyo contrato se termina el 30 de junio.



Estigarribia cumplirá 33 años en setiembre y llegó a Colón en 2007, luego de haber tenido un paso por el fútbol mexicano. En estos tres años tuvo mucha continuidad y jugó 89 partidos en total. A veces como volante por izquierda y en otras ocasiones como doble cinco o jugando de volante por izquierda pero en un esquema de tres mediocampistas, fue un jugador al que todos los técnicos tuvieron en sus planes.



Más allá de su extensa carrera, el único título que ostenta Estigarribia fue con la Juventus en 2012, cuando el equipo de Turín conquistó el Scudetto. Después, estuvo cerca con Colón, el año pasado en La Nueva Olla y también en 2011, jugando para la selección paraguaya, cuando aquél equipo que dirigía Gerardo Martino perdió la final de la Copa América en la cancha de River ante Uruguay.



De Colón, nadie se puso en contacto con Estigarribia, aunque sería uno de los jugadores que Domínguez pretendería —al igual que lo que ocurre con Fritzler— para que se quede en el plantel. Se recuerda que los contratos que expiran en algo más de diez días son los siguientes: Marcelo Estigarribia, Matías Fritzler, Fernando Zuqui, Gabriel Esparza, Gastón Díaz, Mauro Da Luz, Damián Schmidt, Guillermo Celis y Brian Galván.



Por lo que se puede apreciar, hay varios jugadores que no seguirán en el club. Uno de ellos es Fernando Zuqui, con una situación muy particular porque hay un contrato que se lee “de distinta manera” por parte de Estudiantes y Colón. Brian Galván se irá a jugar a la MLS de Estados Unidos mientras que Damián Schmidt tampoco continuará en el club y deberá regresar a Unión La Calera.



En cuanto a Esparza, Da Luz, Celis y Gastón Díaz, habrá que esperar la opinión del técnico. Algunos indican que a Domínguez le gustaría contar con Esparza, mientras que Celis admitió que hubo un contacto para renovar el vínculo, que también vence el 30 de junio y cuyo pase pertence al Vittoria Guimaraes de Portugal.



Estas son algunas de las cuestiones que habrá que evaluar en los próximos días dentro de esta gran incertidumbre que rodea el regreso a la actividad, sin fecha tentativa ni siquiera para volver a los entrenamientos. Posiblemente, Domínguez ya tenga hecha su propia evaluación, pero todo dependerá también de qué clase de torneo habrá en el fútbol argentino por lo que resta del 2020 y el año que viene. ¿Con o sin descensos en 2021?, ¿con o sin promedios?. La situación en la tabla de promedios de Colón es complicada y esas decisiones serán muy importantes, además, obviamente, de la parte económica, para el armado del futuro plantel.



Si se mantiene la idea original —algo que nadie puede decir con certeza que así será— de que no haya descensos hasta el 2022 y mucho más si se decide suprimir los promedios (algo que beneficiaría en el fondo a Colón), habrá una base de análisis muy distinta a que si se decide que haya descensos el año que viene y con la continuidad de los promedios.



Por ahora, el fútbol argentino no ofrece ningún tipo de definición y así como se han ido modificando decisiones, habrá que ver qué pasa a partir del momento en el que se pueda elaborar un calendario medianamente cierto. ¿Se tomarán decisiones en lo inmediato?, difícil. Hoy, tal como se plantea el cuadro de situación, no se puede asegurar nada. Ni siquiera que habrá fútbol por lo que resta del 2020, algo que parece utópico y “apocalíptico” en el horizonte, a simple vista, pero que no deja de ser una posibilidad que hay que contemplar si todo sigue como hasta ahora, con los problemas que hay en Buenos Aires por la pandemia y con la indefinición que existe en Afa a nivel dirigencial.

Bernardi pasó por el quirófano

Christian Bernardi fue sometido a una intervención quirúrgica y tendrá para un mes aproximadamente de recuperación. El volante rojinegro arrastraba una molestia desde aquél partido de principios de año ante Defensa y Justicia (el tercero del 2020), cuando entró como titular, fue reemplazado y desde allí en más no jugó. Su contrato vence el año que viene —se renovó a principios del año pasado— y habrá que ver si continúa en el club o si se va a otra institución. En la foto, el momento en el que recibe la premiación por el subcampeonato en la Sudamericana. Detrás suyo, Gabriel Esparza, uno de los jugadores que figuaría en los planes de Domínguez para su continuidad.

Un ex Colón denunció intentos de soborno



Mauricio Pineda confesó que en el fútbol italiano se hacía el lesionado para no jugar por las coimas. Pocos recordarán que allá por 2004 fue integrante del plantel de Colón, aunque nunca llegó a jugar oficialmente. El ex defensor de sabalero y mundialista en Francia ‘98 con la selección argentina dio los detalles de las maniobras de la mafia de las apuestas para arreglar los partidos. Y reconoció que este fue uno de los motivos que lo llevaron a perder el gusto por el fútbol.



“Fue difícil porque uno estaba acostumbrado en Argentina a los incentivos, que nunca lo vi como algo malo porque te motivaba para dar más y ganar. En cambio, en Italia, era para ir para atrás. A Juventus, después de ganar campeonatos, lo hicieron descender tres categorías por eso”, recordó el ex lateral que jugó en Udinese, en tres etapas, Napoli y Cagliari.



“Me pasó que el DT nos diga vamos para atrás o juguemos despacito. Hoy sería más difícil porque están los teléfonos y todo queda registrado. En ese momento, se sabía de las apuestas deportivas en Italia. Inglaterra, España y Alemania hasta la última fecha se podía apostar. Pero en el fútbol italiano cuando faltaban cuatro o cinco fechas la mitad de los partidos ya no estaban disponibles. Siempre estaba la duda y luego se descubrió”.



En declaraciones a TNT Sports, Pineda reconoció que esta situación le pasó en los tres clubes que jugó en Italia y reveló cómo lo manejaba con sus compañeros y el entrenador. “Siempre me manejé de una manera y me voy a dormir tranquilo. Cuando me venían a hablar les decía: ‘muchachos, esto es un grupo y me avisan nada más. Yo no voy a entrar a hacer ningún papelón. El jueves o viernes me desgarro y juegan ustedes, yo no quiero nada’. Muchas veces el DT no lo sabía, pero había otras que el mismo técnico nos decía si necesitan una manito vamos a afinar un poco. Eran otros momentos”.



Y agregó: “No era poca plata. Todas estas cosas me fueron desilusionando en el fútbol. Al principio uno era mucho más inocente y lo que queríamos era disfrutar de jugar al fútbol. Aunque cobraba bien y tenía un buen pasar. Por eso no dejé de pensar que era un juego, pero estas te hacen dejar de quererlo tanto”.



“Era una locura, nos ofrecían mucha plata y nosotros nos estábamos jugando el ascenso. Era algo increíble lo que nos planteaban algunos. Decís la pucha, te matas jugando, entrenando y hay otros que están viendo todo el esfuerzo que se hizo durante un año por plata y adelante de tu público. Por esto llega un momento en que vos pensas que ya no es más un juego, es un negocio. Y ahí es donde hay cosas que no te terminan de gustar y me hicieron alejarme un poquito de todo”, continuó el ex defensor que llegó a jugar el Mundial de Francia 1998 con Argentina.



Sin embargo, para terminar aclaró que “el fútbol sigue siendo maravilloso y hay miles de historias y mucho más lindas”. Además, negó que esto haya marcado un antes y un después en su carrera. “No fue para nada un punto de inflexión. No dejé el fútbol por esto. Sí le fui perdiendo el cariño. Fueron un montón de cositas chiquititas que me fueron sacando esa pasión. Sinceramente ya había cumplido muchos sueños y metas en mi vida”.