Uno de los más experimentados en el Tate El "Mugre" Corvalán lo banca a "Chiqui" Tapia

Entre las varias voces tatengues que se escucharon por estos días, el experimentado Claudio Corvalán —junto a Bottinelli, de lo más experimentado del plantel actual— habló con el programa “Unión en tu Dial” por la 91.5 y dejó algunas conclusiones de varios temas: el momento del fútbol argentino con el Coronavirus y la posible vuelta a los entrenamientos.



“Se extraña todo, en principio parecía que iba a ser poco y que en todo caso lo tomábamos como un descanso. A medida que va pasando todo y tardamos más en entrenar se hace difícil porque nos dedicamos a esto y es la primera vez que me pasa de pasar tanto tiempo sin entrenar y sin jugar”, aseguró el defensor ex Arsenal de Sarandí,



Consultado acerca de la decisión de Claudio “Chiqui” Tapia expresó: “Me parece que en cierto punto lo hace de manera correcta, de respetar a todos los ciudadanos y deportistas. Es una situación difícil y muy dispar, hay muchas provincias que no tienen casos, pero el foco está en Buenos Aires donde hay muchos equipos, entonces se hace muy difícil a lo hora de ir a entrenar. No es sólo Primera División, sino el Ascenso que los jugadores deben tomarse un transporte público para ir a entrenar”.



“La idea es cuidar al ciudadano y que se frene esta situación. Mi familia está en Buenos Aires y allá la situación está en uno de los peores momentos. Por eso comparto con Tapia que primero está la salud, en Santa Fe lo vemos más tranquilos porque acá la situación es mejor, pero también hay que pensar en el otro”, expresó.



“Hay una incertidumbre tan grande que no se sabe nada, no hay un panorama claro, se habla de que se puede volver a jugar en septiembre u octubre pero no es concreto porque no sabemos como seguirá todo esto. Hay que estar atado a las decisiones que se toman a nivel país, por lo cual no podemos sacar una conclusión. Pero está muy difícil, la incertidumbre es muy grande”, agregó el “Mugre”.



A la hora de opinar respecto a si habría ventaja deportiva si algunos equipos arrancan a entrenar en el interior, opinó: “No creo que haya tanta ventaja deportiva si algunos equipos comienzan antes los entrenamientos, porque seguramente serán dos meses de preparación para todos. Pero esto viene para largo y hay que estar tranquilos. A nosotros por ahí no nos toca de cerca, pero lo importante es ser conscientes sobre la situación, dejar de lado la vuelta al entrenamiento y pensar en quienes la están pasando mal”.