Tras los nuevos positivos de Covid-19 Buscan el "caso 0" en Ceres para identificar el modo de contagio

Autoridades hospitalarias de la ciudad de Ceres -departamento San Cristóbal- confirmaron que son 13 las personas aisladas, y además citaron que “no tenemos el caso 0” por lo que “no sabemos cómo se contagiaron estas dos mujeres”.

Las nuevas personas infectadas no viajaron ni tuvieron contacto con los dos primeros positivos de coronavirus, indicó el portal Ceresciudad.com. La directora Torres confirmó que hay 13 personas aisladas, que cuatro personas fueron hisopadas con síntomas y dos de esos hisopados son profesionales de la salud, y hay otras tres personas adultas mayores que vivían en un hogar de ancianos que atendían estas dos mujeres.

“La demora del parte se debió a que primero tuvimos que aislar personas, y después de haber trabajado en eso (el miércoles) se construye el parte de Covid-19. Si no terminamos de reconstruir toda la cadena de contagios, no podemos emitir un parte de prensa certero”.

“Que no podamos saber el nexo es un problema para nosotros, porque no tenemos el caso 0”, aseguró Torres. “Lo del estado de circulación comunitaria no lo definimos nosotros, lo define el Ministerio de Salud de la provincia”, aclaró luego.

“Nosotros tenemos una recomendación, como salir poco de la casa, pidiéndole a la gente salir solo si es necesario, con distanciamiento social, uso de alcohol en gel, agua y jabón y uso de barbijo. Ahora son las autoridades provinciales y nacionales quienes deben definir en que fase tendrá que instalarse la ciudad de Ceres”, agregó la funcionaria.