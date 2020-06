Hamilton: polémico, en época de pandemia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El eximio piloto británico parece decidido a formular declaraciones que ocasionan controversias en diferentes temas. Ahora expresa que es “el primer campeón de F1 surgido de clase trabajadora”.

Está por demás de claro que el británico Lewis Hamilton no para de generar noticias -algunas de ellas, polémicas- por estos días, mientras la máxima categoría del deporte motor aguarda por su reanudación, tras la pandemia de Covid-19.



El séxtuple campeón de Fórmula Uno no escatimó palabras para referirse al racismo (por los recientes hechos en Estados Unidos); y tampoco para expresar su rotundo rechazo a a la tauromaquia, diciendo que “las corridas de toros son como permitir que la tortura se disfrace como espectáculo cultural. A los niños en España se les enseña a torturar y a matar toros a los 14 años, por lo que sería muy bueno que el Ministerio de Educación clausure las escuelas de tauromaquia”, aseveró.



Pues bien, ahora el inglés de 35 años, que posee 84 victorias en la categoría, sostuvo en una entrevista con la revista Mens Health, que es el primer campeón surgido de la clase trabajadora.



* “Fui el primer campeón de Fórmula 1 de clase trabajadora y estoy orgulloso de haber allanado el camino para otros. Una de mis frases favoritas es: No puedes ser lo que no ves. Cualquiera que me vea en el podio, incluso si es un niño, puede inspirarse a seguir sus sueños. Si eso sucede, habré hecho bien mi trabajo. La diversidad es un problema que la Fórmula 1 tiene que enfrentar. Quiero hacer mi parte para ayudar al deporte a progresar, no solo inspirando a otros sino también colaborando para crear más oportunidades para personas de diferentes comunidades”.



Lewis vivió hasta los 10 años con Carmen, su madre, separada de su padre, emigrante de Granada, en su tierna infancia, y para comprar su primer kart tuvieron que invertir los ahorros de un mes. El resto es historia de la F1.



* “Apoyaré siempre tu carrera si no dejas de estudiar”, le había dicho Anthony, su padre. Ahora, la cuestión a discernir es qué se entiende por “clase trabajadora” y porqué quedan fuera de sus expresiones, campeones anteriores a él, como el mismo Fernando Alonso, que tuvo que vivir en casa del kartista Genis Marcó de niño, porque no tenía dinero ni para hoteles ni para viajar a Italia (lo hacia en el Peugeot de su padre).



Sus padres por cierto trabajaban en minería y en El Corte Inglés; tal como los de Michael Schumacher, mecánico y camarera que acabaron regentando el karting (Rolf) donde ella trabajaba en un kiosko de golosinas (Elisabeth).



En la misma época logró sus dos títulos Mika Hakkinen, cuyos padres tampoco tenían una economía muy boyante más allá de la justa para comprarle el primer go-kart: Harry era operador de radio de onda corta y medio tiempo taxista, y su madre, Aila, secretaria.



Clásico confirmado



La organización de las célebres 24 Horas de Le Mans confirmó que la competencia se disputará entre el 19 y 20 de septiembre próximos, luego del aplazamiento que había sufrido debido a la pandemia de Covid-19.



* “La edición número 88 está confirmada y contará con la participación de 62 coches. La acción comenzará el 17 de septiembre con los ensayos libres y luego será el turno de la clasificación que culminará el 19 y 20 con la carrera”, informó la organización en un comunicado oficial.



La prueba de Le Mans tendrá en la final a 24 pilotos que recorrerán 13.626 kilómetros y comenzará a las 14.30 del sábado 19 de septiembre para finalizar el domingo luego de 24 horas seguidas de competencia.



* “Las 24 Horas de Le Mans tuvieron que modificar su calendario este año, debido al contexto internacional sin precedentes que generó el coronavirus, pero se hicieron todos los esfuerzos para garantizar una competición de alta calidad, donde la seguridad será prioridad”, subrayó la organización.



La tradicional competencia se corre cada año en junio, en el circuito de la Sarthe, cerca de la ciudad de Le Mans, Francia, y es organizada por el Automobile Club de l’Ouest.