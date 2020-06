https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Regreso de "Friends": revelan nueva fecha del reencuentro

El último episodio de Friends se estrenó el 6 de mayo de 2004. Desde entonces los fanáticos ansían volver a ver juntos nuevamente a los protagonistas de la comedia, y cuando por fin parecía que su deseo se iba a hacer realidad, la pandemia de coronavirus postergó la filmación del capítulo que HBO Max había confirmado. Ahora los televidentes, que ya esperaron 16 años, tendrán que aguantar un poco más, pero con la tranquilidad de que la producción confirmó una nueva fecha para el reencuentro.

El especial finalmente se grabará en agosto, según reveló Marta Kauffman, una de las creadoras de la serie. “Esperamos poder filmar en agosto, si todo está bien y no hay una segunda ola del virus y el estudio está abierto”, declaró la productora a The Wrap.

Foto: Archivo

La intención inicial era grabarlo el 23 y 24 de marzo, pero justo se desató la pandemia de Covid-19 y hubo que cambiar los planes. Kauffman indicó: “Si todo está en orden y comprendemos todos los protocolos y todavía podemos hacer un buen programa, vamos a estar grabando en algún momento entre mediados y fines de agosto”.

Después de años de especulaciones, la esperada reunión de Friends se confirmó en febrero. Sería la primera vez en más de quince años en que Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer se reunirían para grabar en el estudio número 24 de Warner Bros. en Burbank (California), el mismo lugar donde se rodó la serie original entre 1994 y 2004.

Originalmente estaba planeado que el especial de Friends coincidiera con el lanzamiento de la plataforma de streaming HBO Max, que ocurrió el 27 de mayo en Estados Unidos. Cabe recordar que este servicio tiene los derechos de todas las temporadas de Friends. En la Argentina, actualmente se pueden ver por Netflix.

Foto: Archivo

Según informó recientemente HBO, en el episodio especial los actores no interpretarán a sus personajes de la serie, sino que harán de sí mismos. “Con el objetivo de evitar cualquier malentendido sobre el contenido de este especial, queremos dejar en claro que este no es un episodio nuevo, original, de la serie. Los integrantes del elenco van a aparecer como ellos mismos, no como sus amados personajes”, comunicó la empresa.

En el especial, que no estará guionado, los protagonistas comentarán juntos la serie y recordarán algunas de las anécdotas más memorables de aquellos años. Cada uno cobrará 2,5 millones de dólares por su participación, más del doble de lo que percibían por capítulo en la última temporada del programa.

El reencuentro será dirigido por Ben Winston y producido por Kauffman, Kevin Bright y David Crane, creadores de Friends. Los actores también oficiarán de productores ejecutivos.