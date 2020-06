https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un grupo de amigos decidió darle formato audiovisual y federal a una pasión argentina: las empanadas.

Gastronomía Presentan el mapa de las empanadas argentinas Un grupo de amigos decidió darle formato audiovisual y federal a una pasión argentina: las empanadas.

Las empanadas -si bien no son de origen argentino-, lograron meterse debajo de la piel de todas las regiones y provincias consiguiendo una identidad cargada de información cultural y generacional que ha permitido obtener referencias por zona verdaderamente profundas.

Así, la papa en lugar de la pasa de uva, el huevo duro y la cebollita de verdeo, el repulgue a mano o con tenedor, la masa hojaldrada o para horno, la fritanga en aceite o grasa, la carne con comino o pimentón y cientos de combinaciones posibles muestran que nuestro país tiene diferentes versiones de una de las comidas a mi entender más ricas, prácticas y completas del mundo.

Desde los mineros del cobre chileno manchando el repulgue y tirándolo para seguir trabajando, hasta los bailarines santiagueños en las peñas familiares, pasando por las liturgias políticas y los encuentros sociales, la empanada atraviesa todos los estratos y no se detiene.

Uno de los creadores del "mapa", Agustín Giménez contó que el proyecto nació hace un par de años: "yo estaba viajando por el norte del país y me encontré con gente de gobiernos de Jujuy, Tucumán y Salta, les pregunté cuál era la importancia de las empanadas en su cultura, en su gastronomía, todos acordaban que era muy importante y mi siguiente pregunta fue si tenían sitios webs o referencias oficiales donde la gente podía encontrar esta información, ante la negativa, se me ocurrió que podía ser una oportunidad de hacer algo en estas provincias líderes en la cultura de la empanada y también en todo el país ya que quizás no había información volcada de manera oficial del consumo de empanadas y así fue que empezamos esta investigación y, luego, con la incorporación de Gonzalo Fernández Arocena, y de Emanuel Fernandez de Puken, empezamos a darle forma para que sea un proyecto mucho más grande con contenido audiovisual, con la filosofía de poder generar una gran comunidad de amantes de las empanadas de Argentina y de todo el mundo.

"En redes sociales tenemos una estrategia para cada comunidad: en youtube por ejemplo van a estar todos nuestros videos, en Instagram habrá un contenido más interactivo y audiovisual; en Facebook vamos a conseguir noticias, contenidos, notas y en twitter vamos a estar trabajando con contenido del momento", anadió.

Los requisitos para participar

No hay. Según Agustín, "no se le cierra la puerta a nadie, la idea es que todos los que sentimos amor hacia las empanadas encontremos un lugar donde podemos intercambiar datos y recetas y justamente entre todos armar un mapa lo más federal y colaborativo posible".

La web del mapa de las empanadas es www.lasempanadas.com.ar