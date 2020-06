Los compañeros de Quique Sacco lo acusan de ir a la radio sin avisar que tenía coronavirus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ángel de Brito contó que el periodista fue a la radio sin alertar a sus colegas el riesgo que corrían. En su programa radial dio a conocer que estaba contagiado.

Luego de que la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia idal diera positivo por coronavirus, su pareja, Enrique "Quique" Sacco confirmó que también contrajo Covid-19.

La noticia la dio en su nuevo programa de radio De Lado a Lado (AM Radio del Plata), sorprendiendo a todos sus compañeros de radio. "Ayer me sometí a un hisopado y hace instantes me dieron el resultado. Es diagnóstico COVID-19 positivo, por lo cual se estarán tomando todos los recaudos pertinentes en la radio”, anunció el periodista deportivo.

"Si bien soy asintomático, estoy obligado a realizar el reposo y la cuarentena. Estoy bien, normal y tranquilo. No he tenido fiebre", comunicó. Luego de que Radio del Plata emitiera un comunicado para informar que cerrará su edificio para desinfectarlo, el periodista Ángel de Brito reveló que los compañeros de Sacco están enojados con él por exponerlo al seguir yendo a trabajar, luego de saber que existía la posibilidad de contagio.

" Sacco, dio positivo después del positivo de Vidal. Radio del Plata cerró directamente para desinfectar. Y está muy bien que hayan hecho eso porque en el programa de Sacco, que fue a trabajar sin avisar de esta posibilidad (de tener Covid-19), están muy enojados. Sus compañeros, que son diez personas que trabajan en su programa, más los vecinos de radio, que no están en contactos estrecho", dijo el periodista. Y subrayó: "Están enojados porque él siguió trabajando sin avisarles de esta posibilidad".

En ese contexto, la cronista Maite Peñoñori agregó: "Lo que me contaron es que él, el último día fue con tapaboca y sus compañeros se alertaron; y que preguntó si el hisopado dolía. Esa noche María Eugenia dio positivo. Por ende, ya sabía". Ante ese comentario, Ángel de Brito concluyó: "Y una chica (de la radio) lloró. Fue un escándalo. No es tan sencilla la relación cuando hay un caso".