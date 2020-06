Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pedido a una lectora

DE LA PÁGINA DEL LECTOR

Le pedimos a la jubilada que dejó su mensaje (el que salió publicado el domingo 7/6) sobre su dificultad para comunicarse con la Caja de Jubilaciones, que nos llame nuevamente, para dejarnos su teléfono, con el fin de canalizar su reclamo. Muchas gracias.

Inseguridad

OMAR PEDRO

“La inseguridad es uno de los mayores problemas que poseen los barrios. Durante años, nadie ha sabido encontrarle la vuelta a algo tan delicado como son los actos delictivos de gente que roba, realizan atracos, entraderas, etc. Las cámaras de seguridad podrían actuar como un elemento persuasivo, pero no se sabe por qué no se pueden poner en los barrios, pero sí en la zona céntrica. No hay explicación técnica que lo impida. Solo es inversión para que la gente pueda vivir en paz. También, suelen presentarse frente a la Casa de Gobierno provincial decenas de móviles policiales, que deberían estar en pleno movimiento o estáticos, cambiando de lugar de vez en cuando, para persuadir. Sin embargo, son pocos los que se ven en las calles. Antes una comisaría servía para cuidar a la gente, desde hace años sirve para cuidar presos. ¿Qué sucede con la inseguridad? ¿Será que cuesta muy caro cuidar a los ciudadanos?”.

Luminarias prendidas

DANIEL PINO

“Con respecto a las luces del alumbrado público encendidas de día, ese gasto de energía eléctrica seguramente lo tienen que pagar los ciudadanos con sus facturas. ¿No existen veedores, alguien que tenga la responsabilidad de verificar el apagado de todas esas luces, o debemos tomar como una normalidad ver el alumbrado encendido en pleno día de sol?, total la Empresa Provincial de la Energía no la paga, sino los ciudadanos. Así, como son tan celosos para cobrar hasta el último céntimo de una factura, así deberían ser celosos de no gastar más energía, y sobre todo ser un peso más para los ciudadanos. Por esa razón, vaya este relato como un reclamo a quien corresponda. Hay en la ciudad casi todos los días luces del alumbrado público encendidas sin necesidad”.

Llegan cartas

Campaña “La educación primero”

Juan José Sagardía

Mutual Jerárquicos Salud

Con beneplácito, desde nuestra Mutual, propietaria de Escuelas Públicas de Gestión Privada, de Nivel Inicial, Primario, Secundario y Terciario, hemos reclamado al gobierno y al Ministerio de Educación de la Provincia y al Jefe de Gabinete de la Nación, solicitando nos den la oportunidad de iniciar las clases en función de que en nuestra ciudad excedemos ampliamente los 45 días de no registrar circulación del virus Covid 19: ya hace 70 días que no registramos casos.

El Ministro de Educación de la Nación manifestó que la condición para autorizar el inicio de las Clases, es el de 45 días sin nuevos positivos.

Lamentablemente en este reclamo de iniciación de clases da la impresión que somos los únicos involucrados, por ello celebramos la posición de vuestro Diario respecto a la defensa de la Educación, ya que nada se resuelve, justamente por falta de decisión de quienes son los responsables del Gobierno de la Provincia.

Adherimos a vuestra posición, más allá de que Educación es respetar el Derecho Constitucional de los Niños.

Si es útil nuestra colaboración, cuenten con nosotros.

Lo importante es lo realizado por ustedes. Gracias.