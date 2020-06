Los fuegos que me habitan

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 18.06.2020

Hoy me invadió la melancolía. Empecé a sentirla cosquilleando por mis venas y escarbando en cada poro de mi piel. Tomé un vaso de agua, pero a medida que el líquido pasaba por mi garganta mis ojos se iban llenando de lágrimas que apenas podía sofocar. Un incendio de recuerdos fue tomando cada rincón de mi mente dejando a su paso humo y cenizas. A veces uno extraña... pensé. O tal vez no sea eso. Quizá solo hay circunstancias en que lo vivido sobreviene arrasador para acompañar, reflexionar, comprender. Y mientras comienzo mis quehaceres recuerdo mi infancia, los juegos, las miles de travesuras y alianzas con esas muchachitas inquietas que iban a todos lados pegaditas a mí, los postrecitos deliciosos de la abuela, y las tardes de baile y caramelos con mi amiga de la niñez. ¡Con cuanta ilusión fabricábamos los adornos del árbol de navidad que no podíamos comprar, con cuanta alegría esperabamos las golosinas del abuelo!

El día continúa y yo organizo mis tareas pendientes, me preparo para todas las pequeñas cosas que me faltan realizar con un montón de imágenes dulces y gastadas que me persiguen por la casa. La adolescencia pobre y llena de gracia acaricia mi alma con sus memorias: las tardes en la escuela pobladas de risas y de pruebas, los secretos y las cartas entre compañeras, la mirada tierna de aquel chico que quería... Tantas cosas lindas... Me gustaba caminar por los barrios viejos de mi ciudad húmeda y amable, admirar los floridos palos borrachos de una avenida, ir a correr por el parque Sur en las tardes de sol. Creo que lo que imprime un matiz especial a aquellos años son las calurosas siestas de lectura: Cortázar, Borges, Márquez, y otras veces Gori o Quiroga; el silencio placentero del ambiente y las palabras resonando entre el ritmo giratorio de los ventiladores. Y entre tanta añoranza mi cotidianidad va fluctuando de una remembranza a otra, evocando tanta gente querida, tantos momentos de alegría, tanto anhelo compartido... y voy liberando despacito mi nostalgia, soltando mis quereres añejados y conservando mis amores permanentes y genuinos.

Me miro al espejo de la vida y mi imagen me gusta. He intentado conservar mi esencia, no abandonar mis valores, no hacer claudicar mi esperanza. Eso es lo más importante. No haberme perdido entre tanto camino transitado. Porque en algún escondite interior sigue estando aquella niña que fui, la que se emocionó cuando le regalaron el primer diccionario de tapas azules, la que no aprendió a mentir, la que se enamoró alguna vez de la palabra “utopía”. Hay días en que estoy así... rara y pensativa, devorada por los fuegos que me habitan, marcada por los mundos que me nutren. Con el dedo índice me borro una lágrima y me guiño el ojo con cómplice simpatía. ¿No estarás envejeciendo? Me pregunto burlona, encantada de estar acá, encantada de ser quien soy.