Asesinaron a un docente en Lomas de Zamora para robare el auto

Jueves 18.06.2020 - Última actualización - 21:40

Un profesor secundario de 50 años fue asesinado de un balazo en la cabeza delante de su hermano cuando delincuentes los asaltaron para robarles el auto en el que estaban por salir de su vivienda, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, según informaron fuentes judiciales y policiales.

Un profesor secundario de 50 años fue asesinado de un balazo en la cabeza delante de su hermano cuando delincuentes los asaltaron para robarles el auto en el que estaban por salir de su vivienda, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, según informaron fuentes judiciales y policiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 15 de ayer en calle Ondarribia al 400 entre Arana Goiri y Bustos de la localidad de Villa Albertina, en jurisdicción del mencionado distrito de la zona sur del conurbano.

Fuentes judiciales y policiales informaron a Télam que todo comenzó cuando la víctima, identificada como César González, y su hermano, llamado Edgardo (47), estaban por salir de su casa a bordo de un Citroën Picasso. "Salimos como siempre, abro el portón observando si no hay nada sospechoso para salir tranquilos, mi hermano salió y yo me tomé el tiempo de acomodarme bien, guardé las llaves y tenía el celular en mano", dijo esta noche Edgardo a un canal de televisión.

En ese momento, al menos tres delincuentes armados que se transportaban en un Citroën C3 llegaron al lugar con fines de robo. "Realmente no sé de dónde apareció, se detuvo detrás de mi hermano que no atinó a nada porque le habían tapado el paso y al no poder retroceder vio que se le venían de su lado dos muchachos y le dije 'entregalos', porque los vi armados", relató el hombre. Edgardo añadió que César dijo "uy como me dormí" y los delincuentes le abrieron la puerta, tras lo cual le empezaron a pegar culatazos en la cabeza y él intentó cubrirse con sus manos.

Según las fuentes, uno de ellos efectuó un disparo que impactó en la cabeza de la víctima, quien no se había resistido y quedó gravemente herido. "De mi lado vino otro muchacho de campera negra y con gorrita con visera, me bajé tranquilamente y en eso siento un disparo que pensé que era para amedrentar", dijo Edgardo y agregó que no se había dado cuenta que lo habían baleado a su hermano.

Inmediatamente, los delincuentes huyeron en el auto de la víctima que luego apareció parcialmente quemado en Villa Fiorito. "Cuando me doy vuelta lo veo ahí en el piso y dije uy lo mataron, empecé a gritar desesperadamente y comenzaron a llegar más vecinos", indicó González.

En un primer momento, los médicos de la ambulancia que lo trasladó al hospital municipal de Llavallol Norberto Piacentini pensaron que había sufrido un corte en la cabeza. Sin embargo, en el centro asistencial se dieron cuenta a través de una placa que había recibido un disparo que esta madrugada le causó la muerte.

Efectivos de la comisaría 7ma. de Villa Centenario fueron alertados del crimen y comenzaron a recabar datos con algunos testigos. Además, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad en la zona para tratar de identificar a la banda. Un vocero encargado de la pesquisa dijo a Télam que el vehículo que usaron para interceptar a González había sido sustraído en Parque Barón.

En tanto, los vecinos se manifestaron este jueves por la noche con aplausos en el lugar del crimen pidiendo mayor seguridad y justicia por la muerte del hombre.

El hecho es investigado por personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial Lomas de Zamora.

Con información de Télam