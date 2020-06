La activista pakistaní está de fiesta, pues completó sus estudios en Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford. Celebró con un enorme pastel… y las felicitaciones de personas de todo el mundo.

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. 😴 pic.twitter.com/AUxN55cUAf