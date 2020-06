https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nicolás Russo y Ginés González García coincidieron

"Gallardo no pensaba lo mismo cuando no se presentó a jugar"

El presidente de Lanús y el ministro de Salud de la Nación opinaron lo mismo respecto a los dichos del entrenador de River: “¿Cómo puede funcionar una industria con 500 empleados, pero no puede entrenarse un grupo reducido de futbolistas?”

“Pará la mano”. Es lo que parece decirle (aunque sí lo hizo) Ginés González García al “Muñeco” Gallardo. Tanto el ministro de Salud como el presidente de Lanús, Nicolás Russo, coincidieron en las críticas frente a los dichos del DT de River. Crédito: Fotomontaje Olé

Nicolás Russo, presidente de Lanús e integrante del Comité Ejecutivo de la AFA, replicó ayer a Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate, por sus críticas a la conducción del fútbol argentino y le recordó que “no pensaba lo mismo” cuando decidió no presentarse a jugar por temor al coronavirus. “Claramente, Gallardo es un actor importante del fútbol y está bien que opine. Lo peor que nos puede pasar es no escucharnos y siempre es bueno escuchar ideas”, manifestó Russo en declaraciones a TyC Sports, consultado por las declaraciones que brindó el miércoles el DT riverplatense. No obstante, Russo remarcó que Gallardo “cambió su forma de pensar”, ya que “cuando había diez infectados” de coronavirus en el país, a principios de marzo, “decidió no presentarse a jugar” el partido ante Atlético Tucumán correspondiente a la primera fecha de la Copa de la Superliga. “En ese momento también trabajaban 500 empleados en una fábrica y River adoptó una postura distinta, que para mí no correspondía”, señaló Russo, en referencia al reclamo de Gallardo de poder volver a los entrenamientos con un protocolo similar al que utilizan otro tipo de empleos. “En aquel momento, ellos entendían que debían priorizar la salud pese a que todo el mundo estaba trabajando con normalidad. Ahora veo que la salud ya no tiene la misma prioridad”, apuntó Russo, uno de los principales voceros de la AFA y miembro importante del Comité Ejecutivo. Ginés también El ministro de Salud, Ginés González García, también habló este jueves de los dichos de Marcelo Gallardo criticando la decisión de no permitir los entrenamientos presenciales en comparación con otras actividades. Y si bien dijo que entiende su ansiedad, no se privó de pegarle un “palito”. “No lo escuché, lo leí, pero yo lo entiendo, es un entrenador de fútbol, vive de esto y para esto, entiendo que esté nervioso y tenga ganas de volver. Creo que me dijo contradictorio, pero si mal no recuerdo fue River el que no quiso presentarse a jugar cuando empezó esto y nosotros creíamos que el campeonato iba a seguir dos o tres fechas más, ¿se acuerdan? Entiendo, tiene que ver con los ánimos, él cumple su misión que es la de ser entrenador y yo trato de cumplir la mía”, le dijo a radio Club Octubre. El entrenador de River se había quejado manifestando: “Me gustaría que el Ministro de Salud explique cómo puede funcionar una industria con 500 empleados y protocolos, pero no puede entrenarse un grupo reducido de futbolistas, también con protocolos”. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

