El éxodo se puso en Campaña

Pretendido por Pumas de México, que “presentará una buena oferta por su pase”, el guardavalla uruguayo sería el primero de varios jugadores que en los próximos días dejarían la entidad de Avellaneda.

El arquero uruguayo Martín Campaña, pretendido por Pumas de México, sería el primero de varios jugadores que en los próximos días dejarían Independiente, cuyos dirigentes ya comenzaron un fuerte recorte en el presupuesto destinado al fútbol profesional en el marco de la pandemia de coronavirus.

“Es muy posible que Campaña viaje a México porque Pumas presentará una buena oferta por su pase”, dijo un allegado al arquero, teniendo en cuenta que tiene contrato hasta junio de 2021 con una cláusula de salida por dos millones de dólares. Desde los medios aztecas se puntualizó que Pumas ofrecería 300 mil dólares por el préstamo del arquero, de 31 años, por una temporada, y por la opción de compra obligatoria dos millones de dólares por el 80 por ciento del pase.

La propuesta sería aceptada por la cúpula del “Diablo”, al evaluar que Campaña tiene deseos de cambiar de aire y que su contrato es de los más elevados. Justamente, lo que se está buscando por el lado de Independiente: reducir el presupuesto de fútbol con la salida de varios jugadores y renegociar los vínculos más elevados para equilibrar las finanzas.

El volante central Lucas Romero (26) es otro que saldría de la Argentina: volvería a Brasil para reincorporarse al Cruzeiro, que muestra interés por contarlo otra vez en su plantel después de haberlo transferido al club de Avellaneda en 2019. También a tierras brasileñas podría regresar el delantero Braian Romero (29), ante el interés de Athletico Paranaense de contarlo nuevamente en su equipo, donde estuvo a préstamo el año pasado. A la vez que el mediocampista uruguayo Carlos Benavidez (22), a través de su representante, busca un nuevo equipo para continuar su carrera.

A ellos se deben sumar el centrodelantero Leandro Fernández (29), que quedaría libre el martes 30 del corriente de no llegar a un acuerdo por la renovación de su vínculo; y al defensor uruguayo Gastón Silva (26), que si no se va en condición de libre, como él lo planteó en el conflicto por la deuda reclamada, se iría transferido, negociación favorable para él y para el club de Avellaneda.

La dirigencia tiene también en sus planes las negociaciones por el zaguero central Alan Franco (23), pretendido por Los Angeles Galaxy (dirigido por el argentino Guillermo Barros Schelotto) de la MLS de Estados Unidos; y el lateral derecho Fabricio Bustos (24), por el que sigue interesado Flamengo, de Brasil.

Los que “apagarían la luz” serían el volante Pablo Hernández, en la mira del DT argentino Ariel Holan (ex Independiente), actualmente en Universidad Católica, de Chile; y el colombiano Andrés Roa: si los “rojos” no acuerdan un plan de pago por los 900 mil dólares que deben abonar al Deportivo Cali antes del 30 del corriente, el jugador regresará a su país.

Navarro rescindió con San Lorenzo

El arquero Nicolás Navarro rescindió de común acuerdo su contrato que lo vinculaba con San Lorenzo hasta junio de 2021 y se quedó con el pase en su poder. La decisión del jugador de 35 años obedece a que en la última etapa, durante la conducción del técnico Diego Monarriz (reemplazado por el actual, Mariano Soso), se entrenó en forma diferenciada y no formó parte del plantel. Navarro volvió al club de Boedo en junio del 2019, luego de haber jugado a préstamo en Querétaro de México, donde no tuvo una buena temporada, pero en su retorno al “Ciclón” estuvo relegado ante Sebastián Torrico y Fernando Monetti. Vistiendo la camiseta azulgrana, el ex Argentino Juniors y River Plate entre otros clubes, atajó en 74 partidos y le convirtieron 77 goles.

San Lorenzo, a raíz de la suspensión de los torneos de fútbol por la pandemia del coronavirus, está atravesando, como todos los clubes del fútbol argentino, una grave crisis económica, situación que lo está obligando a achicar el plantel. El próximo martes 30 de junio se vencerán muchos contratos de jugadores, tal el caso de Gonzalo Rodríguez, Ezequiel Cerutti, Santiago Vergini, entre otros, a los cuales el flamante entrenador de los “Santos”, Soso, no los tendrá en cuenta, por lo cual sus vínculos con la entidad de Boedo no serán renovados.

“Uno de los mejores clásicos del mundo”

El presidente de Newell’s, Eduardo Bermúdez, declaró que “el clásico rosarino es uno de los mejores del mundo”, del cual se celebró ayer 115 años del primero que su club le ganó a Rosario Central con gol de Faustino González por la Liga Rosarina (en tiempos del amateurismo) el domingo 18 de junio de 1905. “Yo lo viví como jugador, primero, y como entrenador, después, y hasta como empresario del fútbol conocí por ejemplo un Roma-Lazio, un clásico fantástico, pero al que el clásico rosarino te aseguro que no tiene nada que envidiarle: el clásico rosarino es uno de los mejores del mundo”, afirmó el presidente de Newell’s.

En este sentido, el titular del club del Parque Independencia advirtió que “la gente piensa que jugar en los equipos rosarinos es fácil, pero te puedo asegurar que es muy difícil porque el jugador juega aquí con una presión terrible, y ni hablar en un clásico”. Los equipos rosarinos, que disputan el clásico más antiguo del fútbol argentino, son los únicos del interior que fueron reconocidos en esa condición “clásica” por la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Asimismo, ambos conjuntos rosarinos son los únicos del interior del país que obtuvieron títulos a nivel nacional. El clásico rosarino, uno de los más apasionados del país, posee además la característica de que Rosario, junto a La Plata y Santa Fe, es una de las ciudades con una abrumadora mayoría de hinchas de uno u otro equipo local.