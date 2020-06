Murió la cantante británica Vera Lynn a los 103 años

Según aseguraron, se encontraban junto ella en su casa de la localidad de Ditchling, al este del condado inglés de Sussex, cuando murió el jueves pasado. Tras la triste noticia, cientos de figuras y fanáticos la recordaron en redes sociales.

Entre otros, el mismísimo primer ministro Boris Johnson escribió en Twitter: "El encanto y la voz mágica de Vera Lynn cautivaron y elevaron a nuestro país en algunas de nuestras horas más oscuras. Su voz vivirá para levantar los corazones de las generaciones venideras".

Dame Vera Lynn’s charm and magical voice entranced and uplifted our country in some of our darkest hours. Her voice will live on to lift the hearts of generations to come.