https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 19.06.2020 - Última actualización - 6:42

6:41

En medio de una polémica con el club Agustín Cardozo, futbolista de Tigre, recibió el alta médica tras padecer coronavirus

Agustín Cardozo, futbolista de Tigre, recibió este jueves el alta médica luego de haber sido diagnosticado con coronavirus, en medio de una polémica con los directivos de su club.



Cardozo, de 23 años y que estuvo "asintomático", se transformó a fines de mayo en el cuarto caso positivo de COVID- 19, en orden cronológico.

El mediocampista del "Matador" había relatado que su madre fue la primera en tener síntomas, una semana antes, cuando él mismo la llevó hasta el hospital.

Pero lo más llamativo de Cardozo, surgido en las Inferiores del club y que disputó ocho partidos en el Nacional y uno en la Copa Libertadores en esta temporada, fue cuando reveló que nadie del club se contactó con él.

"El club no habló conmigo ni me avisó que iba a poner un comunicado, no sé cómo se enteraron. Yo solamente le dije al médico (del plantel) para tenerlo al tanto", destacó.

En contrapartida, agradeció el apoyo de sus compañeros y colegas, así como del cuerpo técnico comandado por Néstor Gorosito.

Cardozo surgió de las inferiores del "Matador" y salió dos veces cedido a préstamo: primero a Santamarina de Tandil (un par de meses en 2017) y luego al NK Istra de la Primera División de Croacia (cuatro meses en 2018).

Todos los partidos de la Primera Nacional de esta temporada (2019-2020) los jugó en los primeros meses y como volante central, entre los cuales convirtió su único gol, en el triunfo frente a Villa Dálmine (1-0), el 16 de octubre.

En este 2020, sólo jugó los 90 minutos en la visita a La Paz contra Bolívar, el 10 de marzo -justo antes de la cuarentena por coronavirus- donde el entrenador Néstor Gorosito alineó jugadores alternativos por priorizar el torneo doméstico.

Con información de NA