Felipe Michlig: "la media sanción de Paridad de Género es un hecho histórico"

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe otorgó media sanción al Proyecto de Ley de Paridad de Género, que establece “el principio de paridad de género en la composición e integración del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Partidos Políticos, Asociaciones, Consejos y Colegios Profesionales”.

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe otorgó media sanción al Proyecto de Ley de Paridad de Género, que establece "el principio de paridad de género en la composición e integración del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Partidos Políticos, Asociaciones, Consejos y Colegios Profesionales".

El texto entiende por paridad de género “la representación igualitaria de hombres y mujeres de hasta un cincuenta por ciento para cada género en la conformación de listas electorales, y en la composición de estructuras orgánicas o de cargos y ternas o nóminas de designación”.

El Proyecto aprobado, -cuyo autor originario fue el Senador Rubén Pirola (Expediente 41092)- se nutrió de otros aportes como el Proyecto presentado por el Bloque de Senadores de la UCR (Expediente 41299 UCRL), votándose por unanimidad en el día de la fecha y remitido a la Cámara de Diputados.

Principales exposiciones

Tras la aprobación del proyecto, Rubén Pirola (Las Colonias) señaló que “necesitábamos que la provincia se sumará a otras 14 que ya han trabajado sobre paridad de género y a la ley nacional sancionada a fines de 2017. A su vez, consideró que lograr su sanción definitiva pondría a Santa Fe “en un nivel superior a toda la legislación vigente en nuestro país”.

Seguidamente, Felipe Michlig (San Cristóbal) destacó que “este proyecto es fruto del consenso y diálogo permanente de los miembros de este cuerpo” y que va “en consonancia con los preceptos establecidos en la ley nacional 27412 que dispone el principio de paridad de género en los ámbitos de representación política en nuestro país”.

A su vez indicó que “hoy es un día histórico porque estamos dando un puntapié gigante, con la aprobación de la Paridad de Género en forma amplia como se indica en el art. 1. Está será una Ley para seguir construyendo una mejor democracia y que derrumba preconcepto y prejuicios sobre este cuerpo legislativo, que muchas veces fue centro de críticas por este tema. Este proyecto es fruto del consenso y diálogo permanente de los miembros de esta Cámara”.

Conceptos de la Vicegobernadora

Finalmente, la presidenta de la Cámara, Alejandra Rodenas, calificó –en coincidencia con el Senador Michlig- este jueves como “un día histórico para la provincia” por la media sanción del proyecto. “Las leyes son hijas de su tiempo y son parte de una construcción que tiene que ver con la mirada y la capacidad de escuchar de los actores que las ponen en letra de ley”, analizó la vicegobernadora.

“A partir de esta media sanción y luego de la sanción definitiva y promulgación tendremos un reconocimiento a nuestros derechos políticos sino también vamos a ser parte de una provincia más justa y más equitativa”, añadió.

“Una ley no agota un proceso y tenemos que avanzar hacia una democracia paritaria. Me gustaría que próximamente podamos hablar de un modelo representativo, republicano, federal y paritario, porque esto sería recoger las demandas de muchas mujeres que hoy ven cercenados algunos de sus derechos. Sin paridad no hay justicia social y la paridad es también una cuestión de derechos humanos”, concluyó.