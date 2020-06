Falleció Bob, el gato que le salvó la vida al músico James Bowen e inspiró libros y películas

Esta semana se conoció una triste noticia, con la muerte del gato Bob, un felino callejero que protagonizó una serie de libros y películas, tras salvarle la vida al músico James Bowen. La muerte del gato fue confirmada por la editorial británica Hodder & Stoughton.

James Bowen encontró a Bob abandonado y herido en el año 2007, cuando él era adicto a la heroína.

Desde ese momento, Bob fue adoptado por el cantante y lo acompañó en sus actuaciones callejeras en Londres y en sus turnos como vendedor de diarios.

De acuerdo al propio artista, Bob cambió su vida y le permitió iniciar su camino hacia la rehabilitación.

En 2012, la editorial Hodder & Stoughton publicó el primer libro de James, titulado “Un gato callejero llamado Bob”, una autobiografía en la que cuenta su relación con la mascota. El relato se convirtió en un éxito editorial, con más de ocho millones de copias vendidas en más de 40 idiomas.

En 2016, se estrenó la película homónima, que contó con la participación de Bob. Y, por otra parte, una secuela de la cinta, en la que el gato también aparecerá, será estrenada a finales de este año.

Hodder & Stoughton and James Bowen are saddened to announce the death of Bob the cat on 15th June at the age of at least 14 years.https://t.co/jsTVqBPUq1 pic.twitter.com/cdCGInbAyW